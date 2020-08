"Wie im Kriegsgebiet": Beirut nach der verheerenden Explosion

Die riesige Rauchwolke habe ihn an eine "Pilzwolke wie bei einer Atombombe" erinnert, berichtet der Büroleiter der deutschen Friedrich-Naumann-Stiftung im Libanon, Kristof Kleemann. Als die "Riesendruckwelle" auf ihn zugekommen sei, habe er sich hinter einer Wand in Sicherheit gebracht. Alle Fenster und Türen seiner Wohnung seien aus den Angeln gehoben worden.

Apokalypse im Hafen von Beirut

Die Druckwelle riss einem Erdbeben gleich die Gebäude am Hafen nieder, kippte Autos um und ließ Fensterscheiben in der ganzen Stadt bersten. In den völlig überforderten Krankenhäusern von Beirut spielten sich chaotische Szenen ab. Die Menschen drängten sich in den überfüllten Fluren in der Hoffnung auf Hilfe, viele mussten abgewiesen werden.

Noch Stunden nach den Explosionen hatte sich am Hafen von Beirut ein apokalyptisch anmutender Anblick geboten: Container waren wie Konservendosen verbogen, ihr Inhalt auf dem Boden verstreut. Schiffe standen in Flammen, zahlreiche Autos brannten aus. In den umliegenden Straßenzügen wurden Fensterscheiben und Schaufenster zertrümmert. Über der gesamten Hafengegend lag eine riesige Rauchwolke.

Internationale Hilfe für den Libanon kommt in Gang

Unterdessen kommt die internationale Unterstützung in Gang. Aus Kuwait und Katar trafen erste Hilfsflüge ein, weitere sollen folgen. Auch Deutschland, Frankreich und andere Staaten kündigten schnelle Hilfe an.

Einem internen Lagebericht des Technischen Hilfswerks (THW) zufolge wurden mindestens acht Deutsche bei der Explosion verletzt. Einsatzkräfte des THW sollten am Abend zur Unterstützung der Deutschen Botschaft nach Beirut fliegen. Das Botschaftsgebäude war durch die Detonation beschädigt worden.

Tausende Bürger verließen bereits am Dienstagabend die libanesische Hauptstadt, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Doch viele der plötzlich obdachlos gewordenen Menschen saßen ohne Zufluchtsort fest oder wollten ihre zerstörten Häuser nicht Plünderern überlassen.

Die verheerenden Explosionen haben das ohnehin durch eine schwere Wirtschaftskrise gebeutelte Land hart getroffen - und die Bewohner Beiruts traumatisiert zurückgelassen.

Mit Material von afp