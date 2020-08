Beirut nach der Explosion: Drohnenvideo zeigt Zerstörung

Eine heftige Detonation hatte am Dienstag große Teile des Hafens von Beirut zerstört und ganze Straßen im Zentrum in Scherben und Trümmer gelegt. Angenommen wird, dass große Mengen an Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert wurden, explodierten. Das Ausmaß der Zerstörung zeigt ein Video, das mit einer Drohne aufgenommen wurde (oben).

Internationale Hilfe für Beirut läuft an

Ein Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der libanesischen Hauptstadt war von Protesten gegen die Eliten des Landes begleitet. Macron sagte, er sei nicht da, um das "Regime" gutzuheißen. Er versprach, dass französische Hilfe nicht in die "Hände der Korruption" fallen werde.

Auch die Hilfe Deutschlands sowie anderer Länder und internationaler Organisationen lief weiter an. Die Weltgesundheitsorganisation brachte 20 Tonnen Hilfsgüter ins Land, um Hunderte Menschen mit Brand- und anderen Verletzungen zu versorgen. Die EU sagte Nothilfe in Höhe von mehr als 33 Millionen Euro zu, um etwa medizinische Ausrüstung zu finanzieren. Israel, das mit dem der Libanon keine diplomatischen Beziehungen pflegt, will bei der Versorgung von Opfern ebenfalls helfen. Die Bundeswehr begann einen größer angelegten Hilfseinsatz. Die Luftwaffe sollte ein medizinisches Erkundungsteam der Streitkräfte nach Beirut fliegen, auch die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" nahm von Zypern aus Kurs auf die Küstenstadt.

Deutsche Diplomatin bei Explosion in Beirut gestorben

Die Zahl der Todesopfer in Beirut stieg auf mindestens 145. Auch eine deutsche Diplomatin wurde getötet, wie Bundesaußenminister Heiko Maas mitteilte. "Unsere schlimmste Befürchtung hat sich bestätigt. Eine Angehörige unserer Botschaft in Beirut ist durch die Folgen der Explosion in ihrer Wohnung ums Leben gekommen", erklärte er. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts sind in tiefer Trauer um die Kollegin."

Hafen-Mitarbeiter in Beirut festgenommen

Rettungshelfer suchten weiter nach Überlebenden. Im Einsatz waren Armeesoldaten, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Freiwillige. Noch immer werden dem Roten Kreuz zufolge rund 100 Menschen vermisst.

Die libanesischen Behörden nahmen derweil 16 Hafen-Mitarbeiter in Gewahrsam. Es handele sich vor allem um Mitarbeiter der Hafenverwaltung und der Zollbehörde. Festgenommen wurden demnach auch Verantwortliche für Wartungsarbeiten und Arbeiter, die an Bauarbeiten am explodierten Hangar Nr. 12 beteiligt waren.

Rot-Kreuz-Helferin: Explosion "war unfassbar schrecklich"

Oana Bara, eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes, berichtete in der Rundschau im BR Fernsehen, wie sie die Explosion in Beirut etwa 800 Meter entfernt vom Hafen miterlebt hat: "Die Wohnungen der Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes sind alle in der Gegend. Wir haben das mehr als deutlich gespürt. Die Druckwelle hat uns gegen die Wand geschmissen. Das Fenster ist auf uns zugekommen. Das war unfassbar schrecklich."

Das Deutsche Rote Kreuz arbeite mit dem Libanesischen Roten Kreuz zusammen, um Notunterkünfte zu errichten. "Momentan ist noch eine absolute Ausnahme- und Notfallsituation vor Ort", so Bara.