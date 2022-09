Beim Weltkirchenrat: "Unrecht zur Sprache bringen"

Als "Plattform und Raum für Begegnung und Dialog" versteht sich der Ökumenische Rat der Kirchen, wie Generalsekretär Ioan Sauca betont. In Karlsruhe zeigen sich aber auch Grenzen des Dialogs. Der Krieg in der Ukraine ist das beherrschende Thema auf der Vollversammlung des Weltkirchenrats (ÖRK), der seit Mittwoch dort tagt. Und dieser Konflikt sorgt für Zündstoff.

Ukraine kommt erst am dritten Tag offiziell zu Wort

Am dritten Tag der Versammlung kamen die Stimmen aus der Ukraine offiziell zu Wort. Dabei zeigten sich auch Hindernisse für einen Dialog. Denn die elf ukrainischen Gäste bilden drei Delegationen, von denen zwei untereinander wegen des Ukraine-Krieges zerstritten sind: die eigenständige "Orthodoxe Kirche der Ukraine" und die bisher rechtlich zur russisch-orthodoxen Kirche gehörende "Ukrainisch-Orthodoxe Kirche".

Die Orthodoxe Kirche der Ukraine hatte im Mai ihre völlige Unabhängigkeit von der russisch-orthodoxen Kirche erklärt, weil diese den Krieg Wladimir Putins unterstützt. Das Moskauer Patriarchat wiederum betrachtet die ganze Ukraine als ihr "kanonisches Territorium" und sieht die Vertreter der Orthodoxen Kirche der Ukraine als "Schismatiker" an.

Ukraine: Nicht bereit, Lügen und Propaganda anzuhören

"Es ist nicht leicht, einen Dialog zu etablieren mit jemandem, der dir das Existenzrecht abspricht", sagte der zur Orthodoxen Kirche der Ukraine gehörende Erzbischof von Tschernihiw, Yevstratiy, vor Journalisten. Direkte Kontakte mit der russisch-orthodoxen Delegation habe es in Karlsruhe bisher nicht gegeben. Er sehe bei dieser auch keine echte Dialogbereitschaft, sagte der Erzbischof, der seine Offenheit für ernsthafte Gespräche bekundete. Aber "wir sind nicht bereit, uns die immer gleichen Lügen und Propaganda anzuhören".

Zugleich begrüßte er die "sehr klaren Worte der Wahrheit" von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier hatte am Mittwoch in seinem Grußwort vor der Vollversammlung kritische Worte an die russisch-orthodoxe Kirche gerichtet, auch wenn das von manchen als undiplomatisch angesehen wurde.

Russisch-orthodoxe Kirche: "unbegründete Anschuldigungen"

Die russisch-orthodoxen Kirchenführer lenkten die Gläubigen und ihre ganze Kirche "auf einen schlimmen, ja geradezu glaubensfeindlichen und blasphemischen Irrweg", so der Bundespräsident. Sie hätten "sich mit den Verbrechen des Krieges gegen die Ukraine gemein gemacht". An die Versammlung gerichtet, sagte Steinmeier, Dialog sei kein Selbstzweck. Dialog müsse Unrecht zur Sprache bringen und Opfer ebenso benennen wie Täter und deren Erfüllungsgehilfen. "Ein Dialog dagegen, der sich auf fromme Wünsche beschränkt und im Ungefähren bleibt, wird schlimmstenfalls zur Bühne für Rechtfertigung und Propaganda."

Der Außenamtschef des Moskauer Patriarchats, Metropolit Antonij, bezeichnete Steinmeiers Worte als "unbegründete Anschuldigungen", ohne inhaltlich auf sie einzugehen. Steinmeiers Worte seien "ein Beispiel für den unverhohlenen Druck eines hochrangigen Vertreters der Staatsmacht auf die älteste innerchristliche Organisation". Und er verwahrte sich gegen eine Einmischung "in die internen Angelegenheiten des Ökumenischen Rats der Kirchen", so Antonij auf der Internetseite des Moskauer Patriarchats.

Rede des Bundespräsidenten sorgt für Applaus und Kritik

Auch wenn der Bundespräsident großen Beifall für seine Rede erhalten hatte, gab es noch andere Kritiker. Die Ratschläge des Staatsoberhaupts würden hier zu weit gehen. Aus der Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wollte sich niemand dazu äußern. Der Ökumenische Rat der Kirchen selbst erwähnte in seiner Pressemitteilung zur Steinmeier-Rede die Moskau-Kritik mit keinem Wort.

Bei einem Treffen der Vertreter aller orthodoxen Kirchen am Donnerstag, an dem auch die russische Delegation sowie Vertreter der ukrainischen Kirchen teilnahmen, sprach ein Vertreter des Patriarchats von Jerusalem mit Blick auf die Steinmeier-Rede von einer "Beleidigung", wie das Portal "Orthodox Times" berichtet. Der Vertreter des Patriarchats Konstantinopel, Metropolit Emmanuel von Chalcedon, betonte dagegen, dass man sich in einem freien demokratischen Land befinde, in dem sich jeder frei äußern könne.

Der ukrainische Erzbischof Yevstratiy rief die ÖRK-Vollversammlung zu einer "angemessenen" Reaktion auf. Wenn es einen Beschluss geben sollte, ist mit diesem aber erst zum Ende der Tagung zu rechnen. Unabhängig davon halten manche Beobachter mögliche informelle Begegnungen für hilfreicher als offizielle Deklarationen. Zumal diese auf den Verlauf des Krieges keine direkten Auswirkungen hätten.