Bei Windrädern ist Ende der Ausbauflaute in Sicht

Verband warnt vor Folgen des Atomausstiegs für das Klima

Unterdessen warnt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vor neuen Klima-Risiken wegen des endgültigen Atomausstiegs am 15. April. Dadurch nehme die Gefahr länger laufender Kohle-Kraftwerke zu, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag).

"Um die Versorgungssicherheit künftig jederzeit gewährleisten zu können, brauchen wir wasserstofffähige Gaskraftwerke, die gesicherte, regelbare Leistung als Partner der erneuerbaren Energien bereitstellen", forderte Andreae.

Könnten diese Kraftwerke nicht rechtzeitig in Betrieb gehen, hätte das hohe Klimagasemissionen zur Folge, denn Kohlekraftwerke müssten dann länger laufen. Der rechtzeitige Bau von genügend gesicherter Leistung werde mit den aktuell geltenden Rahmenbedingungen aber nicht gewährleistet, mahnte die frühere Grünen-Politikerin und ehemalige Bundestagsabgeordnete.

Ex-Grünen-Politikerin widerspricht Habeck

Andreae widersprach damit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Dieser hatte in den Zeitungen der Essener Funke-Mediengruppe (Montag) eine sichere Energieversorgung nach dem Ausstieg aus der Atomkraft garantiert. "Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein", sagte er den Zeitungen (Montag). Die Lage sei durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern, die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und durch mehr erneuerbare Energien gut. Habeck prognostizierte einen Anteil von 80 Prozent erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030.

Mit Material von dpa und epd.