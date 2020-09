Bei Wahlniederlage: Trump lässt friedlichen Machtwechsel offen

Ob es bei einer möglichen Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump einen friedlichen Machtwechsel geben wird, scheint derzeit alles andere als sicher. "Wir müssen abwarten, was passiert", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Ein Reporter hatte ihn zuvor gefragt, ob er bei "Sieg, Niederlage oder Unentschieden" bei der Wahl "hier und heute" eine friedliche Übergabe zusichere.

Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden reagierte ungläubig. "In was für einem Land sind wir?" fragte er. "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll", so Biden. Der Kandidat der oppositionellen Demokraten und frühere Vizepräsident liegt in den Umfragen seit Monaten konstant vor Trump.

Der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer sah sogar die Demokratie in Gefahr. Er kritisierte Trumps Aussage auf Twitter mit den Worten: "So stirbt die Demokratie. Ein Präsident, der so verzweifelt an der Macht festhalten will, dass er sich nicht zu einem friedlichen Machtwechsel verpflichten will." Schumer richtete sich auch direkt an den Präsidenten: "Präsident Trump: Sie sind kein Diktator und Amerika wird ihnen es auch nicht erlauben, einer zu sein."