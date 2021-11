Bei Grubenunglück in Sibirien sterben bis zu 52 Bergarbeiter

Im Westen Sibiriens ist es erneut zu einem Unglück unter Tage gekommen. In einer Kohlegrube starben, den russischen Staatsagenturen TASS und Ria Nowosti zufolge, vermutlich 52 Menschen. Sechs von ihnen waren Helfer, die die Bergarbeiter unterstützen wollten. 14 Leichen konnten schon geborgen werden. Die Suche nach 38 weiteren Personen wurde eingestellt. Die Hoffnung, noch jemanden lebend zu finden, wird immer geringer, denn die Kumpel hatten nur Sauerstoffvorräte für wenige Stunden.

Methangasexplosion verursacht erneut Unglück in sibirischer Kohlemine

Ursache für das Unglück war offenbar eine Methangasexplosion. Das leicht entzündliche Grubengas wird durch die Arbeiten im Bergbau freigesetzt und sammelt sich bei schlechter Belüftung in den Schächten und Strecken unter Tage an. Unter Tage waren zu dem Zeitpunkt fast 300 Bergleute. Knapp 250 von ihnen konnten noch aus dem Schacht "Listwjaschnaja" im Kusnezker Kohlebecken (Kusbass) befreit werden. Die Rettungsarbeiten wurden durch Rauch in den Gängen und erneute Explosionsgefahr erschwert und auch unterbrochen.

Nach Angaben der Ermittler wurden der 47-jährige Bergwerksdirektor, sein Stellvertreter und ein Abteilungsleiter festgenommen. Sie müssten sich wegen Verletzung von Arbeitsvorschriften verantworten. Das Gebiet um das 1954 eröffnete Bergwerk wurde abgesperrt. Psychologen betreuten Angehörige. Der Gouverneur ordnete eine Überprüfung aller Bergwerke in der Region an und setzte eine dreitägige Trauer an.

Lebensgefährlicher Kohlebergbau in Russland

Die Arbeit im Kohlebergbau in Russland gilt als lebensgefährlich. Wegen Verstößen gegen elementare Sicherheitsvorschriften kommt es dort immer wieder zu schweren Unglücken. Oft explodiert, so wie jetzt auch wieder, etwa Methangas. In dem jetzt betroffenen Bergwerk gab es bereits 2004 eine Explosion mit 13 Toten.

Bei dem schwersten Grubenunglück der vergangenen Jahre in Russland waren im März 2007 insgesamt 107 Menschen in der Stadt Nowokusnezk in Sibirien ums Leben gekommen. 91 Tote hatte es 2010 bei zwei Methangas-Explosionen in dem Ort Meschduretschensk in Sibirien gegeben.

Vor fünf Jahren ein Drittel der Bergwerke für unsicher erklärt

Auch im Jahr 2016 waren bei einer Reihe von Methanexplosionen in einem Kohlebergwerk im Norden Russlands Bergleute ums Leben gekommen. Nach dem Vorfall prüften die Behörden die Sicherheit der 58 Kohlebergwerke des Landes und erklärten 20 von ihnen, also ein Drittel, für potenziell unsicher. Medienberichten zufolge war das nun betroffene Bergwerk Listwjaschnaja in Kemerowo nicht unter diesen Minen.

Die letzte Sicherheitsprüfung dort fand am 19. November statt. Über die Ergebnisse wurde nichts bekannt. Bei einer Inspektion im April wurden allerdings nach einem Bericht der Tass 139 Verstöße registriert, darunter auch solche gegen Brandschutzvorschriften.