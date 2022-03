"Bei der Bundeswehr ist nicht das Geld das Problem"

Herr Wißmann, ihr Buch trägt den Untertitel "Wie die Bundeswehr zur Schrottarmee wurde." Was sind denn die konkreten Probleme der Bundeswehr?

Man hat eine Armee, die in sehr vielen Punkten einfach veraltet ist und gleichzeitig aber auf ein unglaubliches Potpourri aus Aufgaben vorbereitet sein muss. Die Bundeswehr war ja eigentlich nur da als Bollwerk an der Grenze des Warschauer Paktes und das war eben eine Aufgabe, auf die sie sich 50 Jahre lang konzentrieren konnte, auf die Landesverteidigung. Dann brach die Mauer und viele hatten gehofft, jetzt gibt es eine Friedensdividende. Für die Bundeswehr hat sich aber auf einmal ihr Einsatzspektrum drastisch erhöht. Auf einmal mussten die Soldaten, die vorher in deutschen Wäldern trainiert haben, in den Kongo, mussten später in den Kosovo, nach Afghanistan und Deutschland am Hindukusch verteidigen.

Die Strukturen von vor 1990 sind aber immer noch stark vorhanden. Der Beamtenapparat ist zu groß. Immer wenn die Bundeswehr was tun muss, dauert es sehr lange und vor allen Dingen bei dem Material. Fast immer, wenn die Bundeswehr etwas baut oder herstellen möchte oder bestellt, kommt es zu spät und ist sehr viel teurer und leistet eigentlich nicht das, wofür es ursprünglich gedacht war.