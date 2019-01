Bei -30 Grad: Passagiere müssen 16 Stunden in Flugzeug ausharren

Die United-Airlines-Maschine mit rund 250 Passagieren an Bord war auf dem Weg von Newark nach Hongkong und musste wegen eines medizinischen Notfalls an Bord auf dem Flughafen in Goose Bay zwischenlanden.

Tür eingefroren

Dort wurde der betroffene Passagier in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend konnte die Maschine dann wegen eines mechanischen Problems nicht wieder abheben - vermutlich, weil durch die Eiseskälte von minus 30 Grad der Schließmechanismus einer Tür eingefroren war.

Erst nach zehn Stunden Kaffee und Fast Food

Weil in Goose Bay nachts keine Zollbeamten im Einsatz sind, durften die Passagiere das Flugzeug nicht verlassen, wie CBC berichtete. Viele froren unter den dünnen Decken, die von den Flugbegleitern ausgegeben wurden. Auch die Verpflegung wurde knapp. Erst nach zehn Stunden wurde Essen und Kaffee einer Fastfood-Kette gebracht. Das habe den Zorn vieler Mitreisenden aber nicht besänftigen können, berichtete der Passagier Sonjay Dutt telefonisch.

"Ein langer, langer langer, langer Tag"

Am Sonntagvormittag landete schließlich eine Ersatzmaschine. Die Passagiere mussten in die Maschine umsteigen und wurden zum New Yorker Flughafen Newark geflogen - dorthin, wo ihre Maschine am Vortag gestartet war. "Es war ein langer, langer, langer, langer Tag", schrieb Dutt auf Twitter nach der Odyssee.

In großen Teilen Kanadas, insbesondere im Osten, herrschten das Wochenende über eisige Temperaturen. Heftiger Schneefall führte zu Behinderungen im Straßenverkehr, an mehreren Flughäfen mussten Flüge gestrichen werden.