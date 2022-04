Behörde verhängt Geldstrafe nach Todesschuss bei Baldwin-Dreh

Im Fall der bei einem Western-Dreh getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins müssen die Produzenten eine Geldstrafe von 137.000 Dollar (etwa 126.000 Euro) bezahlen. Die zuständige US-Behörde für Arbeitsschutz wirft den für die Filmaufnahmen Verantwortlichen vor, die Sicherheitsauflagen für die Benutzung von Waffen missachtet zu haben.

Waffe mit "echter Kugel" verwendet

Bei den Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico im Oktober vergangenen Jahres war Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. US-Schauspieler Alec Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

Mehrere Zivilklagen anhängig

Die Ermittlungen der Polizei zur Frage, wie es dazu kommen konnte, dauern an. Kurz nach dem Vorfall hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, dass auch eine Strafverfolgung möglich sei. Mehrere Zivilklagen laufen bereits. Im Februar warfen die Angehörigen der Kamerafrau in einer Klage wegen widerrechtlicher Tötung Baldwin und anderen Film-Mitwirkenden grob fahrlässiges Verhalten vor. Eine junge Waffenmeisterin wiederum hat einen Mann verklagt, der Requisiten, darunter Munition, für den Dreh geliefert hatte.

Scharfe Kugel als Sabotage gegen den Dreh?

Die Anwälte der im Fokus stehenden Waffenmeisterin hatten im November "Sabotage" ins Spiel gebracht. Jemand hätte eine Kugel mit scharfer Munition in eine Schachtel mit harmlosen Dummy-Patronen legen können, um den Dreh zu sabotieren.

Baldwin hat in Interviews mehrfach die Schuld an dem Tod von Hutchins von sich gewiesen. Es handle sich um eine "entsetzliche Tragödie", aber er sei nicht verantwortlich für den fatalen Unfall, hieß es im März in einem Schreiben seines Anwalts. Andere Personen seien für die Sicherheit von Requisiten zuständig gewesen.