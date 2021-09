Behindertenpolitik: Mehr Gleichberechtigung gefordert

Für Günter Usbeck aus Hilpoltstein ist mit 73 Jahren ein Traum in Erfüllung gegangen: Nachdem das Bundesverfassungsgericht 2019 das Wahlrecht gekippt hat, darf er jetzt das erste Mal bei einer Bundestagswahl mit abstimmen. Zusammen mit rund 85.000 weiteren Personen, die wegen einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung in "rechtlicher Vollbetreuung" leben. Usbeck spricht von einer großen Verantwortung und Freude.

GroKo-Koalitionsvertrag sieht gleichberechtigte Teilhabe vor

In anderen Bereichen sind Menschen mit Behinderung aber nach wie vor benachteiligt, mahnt der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Berlin. Den letzten vier Jahren Regierungsarbeit gibt Claudia Tietz vom SoVD die Schulnote 3 minus. Sie sieht große Defizite, gerade in den für viele Betroffene so wichtigen Bereichen wie Arbeit, Barrierefreiheit, und Inklusion – also dem ganz normalen, alltäglichen "Dazugehören", etwa in Schule oder Uni. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD aus dem Jahr 2018 hat zwar Menschen mit Behinderungen "einen Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen unserer Gesellschaft" versprochen, und das "Bundesteilhabegesetz" soll dem Rechnung tragen. "Aber es gibt immer noch Luft nach oben", glaubt der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel.

Viele Unternehmen beschäftigen keine Menschen mit Behinderung

Beim Bereich Arbeit hatte die GroKo im Koalitionsvertrag angekündigt, sie wolle die "Ursachen der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung genau analysieren und passgenaue Unterstützungsangebote entwickeln". Außerdem sollten Inklusionsbetriebe weiter gefördert und Werkstätten für behinderte Menschen unterstützt werden.

Anreize zu gering

Doch passiert sei zu wenig, kritisieren Claudia Tietz und Jürgen Dusel – vor allem in zwei Punkten. Erstens: Die sogenannte "Ausgleichsabgabe" sei mit maximal 320 Euro im Jahr zu gering. Diese Abgabe müssen Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen zahlen, die weniger als fünf Prozent Schwerbehinderte beschäftigen. Doch viele Firmen entscheiden sich lieber dafür, nicht-behinderte Menschen anzustellen. "Das war ein bitterer Moment, als wir gemerkt haben, da bewegt sich die Bundesregierung nicht", sagt Tietz. Vor allem Unternehmen, die sich komplett verweigern, müssten ihrer Meinung nach mehr zahlen. Laut Dusel hatte das SPD-geführte Sozialministerium vorgeschlagen, die Abgaben zu erhöhen, habe sich aber in der Koalition nicht durchsetzen können.

Rund 7.000 Unternehmen in Bayern

Es seien "erschreckend viele Unternehmen, die gar keine Menschen mit Behinderung beschäftigen", sagt auch der Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Holger Kiesel. Allein in Bayern spricht er von rund 7.000 Unternehmen. Raul Krauthausen, ein Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, sieht dabei auch ein Bürokratie-Problem: Unternehmen zahlten lieber Geld, als sich durch die staatliche Bürokratie zu ackern, wenn man jemanden mit Behinderung beschäftigen wolle. Es geht dabei zum Beispiel darum, wie Arbeitsplätze genau umgerüstet werden müssen. Eine höhere Ausgleichsabgabe könnte den Druck auf die Unternehmen erhöhen. Holger Kiesel hätte sich von der jetzigen Regierung gewünscht, "dass man sich auf Bundesebene noch einmal darüber unterhalten hätte."

Werkstätten: abschaffen oder neu aufstellen?

Zweiter Kritikpunkt in Sachen Arbeit: Die Werkstätten. Sie sind nicht Teil des "ersten", also regulären Arbeitsmarktes. In den Werkstätten sollen Menschen mit Behinderung auf den regulären Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Aber die meisten bleiben dort hängen und verdienen oft weniger als zwei Euro in der Stunde. Nicht immer handelt es sich um Menschen, die eins zu eins bei der Arbeit begleitet werden müssen. Viele Menschen mit Behinderung plädieren dafür, die Werkstätten ganz abzuschaffen. Bundeskanzlerin Merkel sagte beim Jahresempfang des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung im August, man solle sich "Gedanken darüber machen, den Werkstattlohn neu zu regeln", und den Weg aus einer geschützten Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen.

150 Euro Lohn - monatlich

Aktivist Raul Krauthausen kritisiert, eine bessere Bezahlung sei vielleicht das, was Merkel sich wünsche. Aber im Laufe ihrer Amtszeiten habe sie "keine Priorität dafür gegeben". Jürgen Dusel meint, es brauche einen Mindestlohn auch für Menschen mit Behinderung in Werkstätten. Es könne nicht sein, dass jemand, der den ganzen Monat in die Werkstatt geht, am Ende des Monats 150 oder 180 Euro bekommt.

Barrierefreiheit: nur teilweise Verbesserungen

Der Sozialverband Deutschland kritisiert darüber hinaus, dass sich in Punkto Barrierefreiheit zu wenig getan hätte. Öffentliche Gebäude wie Rathäuser seien inzwischen zwar gut aufgestellt. Aber im privaten Bereich, etwa was Hotels angeht, sähe es ganz anders aus.

Claudia Tietz vom SoVD geht vor allem beim Thema Wohnraum hart mit der Politik ins Gericht. Viele Menschen hätten regelrecht Angst, irgendwann in ihrer Wohnung nicht mehr zurechtzukommen und keinen behindertengerechten Wohnraum zu finden. Da müsse man mit richtig dicken Handschuhen ran, in den Bestand und in den Neubau. Für den sozialen Wohnungsbau bräuchte es gesetzliche Grundlagen, so Tietz. Jürgen Dusel findet, nur barrierefreier Wohnraum verdiene den Namen "sozialer Wohnungsbau".

Fortschritte in den Krankenhäusern

Dusel sieht auch großen Nachholbedarf beim Thema "digitale Barrierefreiheit", also Internet-Angebote für Menschen mit Behinderung.

Große Fortschritte sieht er aber zumindest in den Krankenhäusern. Erst am 17. September hat der Bundesrat einem Gesetz zugestimmt, wonach Menschen mit Behinderung eine Assistenz, also eine Person, die ihr unter die Arme greift, mit ins Krankenhaus bringen kann, und das auch von den Krankenkassen übernommen wird. Es sei aber inakzeptabel, dass etwa Geldautomaten immer noch nicht barrierefrei sein müssen. Da sei der Kohleausstieg schneller, sagt Dusel. Er sieht die kommende Regierung in der Pflicht, die Barrierefreiheit schneller voranzutreiben.

Corona-Nachteile für Menschen mit Behinderung

Insgesamt habe Corona gezeigt, wie fragil die Teilhabe am normalen Leben sein kann, sagt Claudia Tietz. Bei Menschen, die in Einrichtungen leben, waren die Türen plötzlich zu. Nicht immer sei das gute Gleichgewicht zwischen Gesundheitsschutz und dem Recht auf Teilhabe austariert worden. Und auch in den Schulen habe sich gezeigt, dass Menschen mit Behinderung beim Homeschooling Nachteile hatten.

Parteiprogramme unterscheiden sich stark

Die Parteien, die jetzt zur Bundestagswahl antreten, behandeln in ihren Wahlprogrammen das Thema "Menschen mit Behinderung" ganz unterschiedlich. Besonders häufig kommen die Schlagworte "Barrierefreiheit" oder "Inklusion" bei den Grünen und der Linken vor. Bei der AfD wird Barriere nur in Zusammenhang mit der Burka genannt. Alle Parteien wollen Menschen mit Behinderung besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Die Ansätze sind aber unterschiedlich. Während AfD oder FDP nur kurz darauf eingehen, fordern die Grünen, die heutigen Werkstätten zu "Inklusionsunternehmen" weiterzuentwickeln, in denen die Beschäftigten Mindestlohnniveau erreichen. Die Union will den Werkstattlohn neu regeln. Und die SPD will die Ausgleichsabgabe weiterentwickeln, und so Unternehmen dazu bringen, mehr Menschen mit Behinderung anzustellen.