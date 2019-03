Behindertenbeauftragter: Inklusion nicht auf Bildung begrenzen

In der radioWelt am Morgen sagte Dusel, dass Internet-Seiten künftig mit Vorlesefunktionen und Videos in Gebärdensprache ausgestattet werden sollten. Außerdem hat sich seit dem Inkrafttreten der UN-Menschenrechtskonvention nach Ansicht des Behindertenbeauftragten im Bewusstsein der Bundesbürger einiges getan. Durch viele Diskussionen könnten die Deutschen mit dem Begriff "Inklusion" inzwischen "etwas anfangen".

Inklusion ist mehr als gemeinsamer Unterricht

Dusel beklagt allerdings auch, dass Inklusion hierzulande zu sehr auf das Thema Bildung fokussiert werde. Von den 13 Millionen Behinderten in Deutschland würden aber nur vier Prozent auch mit einer Behinderung geboren.

"Das heißt, mehr als 90 Prozent erwerben diese Behinderung weit nachdem sie zur Schule gegangen sind und für die sind andere Themen wichtig. Zum Beispiel: behalte ich meinen Job, behalte ich meine barrierefreie Wohnung, wie komme ich zum Arzt."

Diese Probleme müssten nach Ansicht des Behindertenbeauftragten noch stärker öffentlich diskutiert werden. Außerdem fordert Dusel, dass Unternehmen, die trotz einer Beschäftigungspflicht "keinen einzigen Behinderten einstellen", eine höhere Abgabe zahlen müssten.

Nicht nur in punkto Barrierefreiheit müsse sich bei den Entscheidern in Deutschland eine größere Sensibilität für die Belange von Behinderten einstellen. Heute vor genau zehn Jahren, am 26. März 2009, war in Deutschland die UN-Behindertenrechts-Konvention in Kraft getreten.