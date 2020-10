Beherbergungsverbot: Auch in Niedersachsen gekippt

Das Beherbergungsverbot ist heute gleich zwei Mal vor Gericht gescheitert. Denn jetzt hat auch das niedersächsische Oberverwaltungsgericht die Regelung für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt. Geklagt hatte der Betreiber eines Ferienparks. Der Beschluss sei unanfechtbar, teilte das Gericht in Lüneburg mit.

Baden-Württemberg: Juristische Zweifel an der Wirksamkeit des Beherbergungsverbots

Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim dem Eilantrag eines Touristen aus NRW stattgegeben, der seinen gebuchten Urlaub im Bodenseeraum nicht absagen wollte - und das nun auch nicht muss. Nach Auffassung der Richter hat die Landesregierung Baden-Württemberg nicht nachgewiesen, dass das Beherbergungsverbot die Infektionszahlen tatsächlich senken könne - weshalb die Bestimmung vorläufig außer Vollzug gesetzt wurde.

Sachsen: Politik lenkt beim Beherbergungsverbot ein

Während in Niedersachsen und Baden-Württemberg die Gerichte entschieden haben, verzichtet in Sachsen die Regierung nach einem Gespräch mit Landräten und Bürgermeistern von sich aus auf die Corona-Schutzmaßnahme.

Reise-Flickenteppich Deutschland

Das Ziel einer bundeseinheitlichen Regelung ist damit in weite Ferne gerückt. Neben den drei erwähnten Bundesländern verzichten auch Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz auf Beherbergungsverbote.

Daran festhalten wollen zur Stunde das Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Sachsen-Anhalt - und Bayern.

Bayern hält am Beherbergungsverbot fest - vorläufig

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärte in einer Pressekonferenz am Nachmittag, die Staatsregierung schaue sich das Urteil in Baden-Württemberg sehr genau an. Außerdem werde man beobachten, ob andere Bundesländer die Beschlüsse vom Mittwoch zügig umsetzten. Dann könnte sich laut Söder die Notwendigkeit für Beherbergungsverbote von selbst erübrigen.

Söders Koalitionspartner sieht die Regelung schon länger kritisch. So vertritt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Auffassung, in einem Hotelbetrieb mit all den Hygienevorgaben gebe es keine höhere Infektionsgefahr als in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gegenwind aus Gastronomie und Opposition

Für die FDP prophezeite der Fraktionsvorsitzende Albert Duin, der "Dominoeffekt" des Ausstiegs werde auch Bayern erreichen.

"Ich wiederhole es gerne noch mal: Unsere Übernachtungsbetriebe im Freistaat sind keine Treiber für das Infektionsgeschehen. Sie haben strenge Hygieneauflagen und hervorragende Corona-Konzepte. Es gibt also keine vernünftige und auch keine wissenschaftliche Erklärung, für derart drastische Maßnahmen." Albert Duin, FDP

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverbandes bestätigte dem BR unterdessen, dass auch in Bayern Klagen in Vorbereitung seien.