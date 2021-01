"Beginn eines neuen Kapitels": Große Erwartungen an Biden

Die USA haben einen neuen Präsidenten. Joe Biden will ein Präsident aller Amerikaner sein, so versprach er in seiner Amtsantrittsrede, auch derer, die ihn nicht gewählt hatten. Von überall auf der Welt sind bereits Glückwünsche an Biden und Vize Kamala Harris eingetroffen. Die westlichen Verbündeten hoffen nach dem Auszug von Donald Trump aus dem Weißen Haus auf einen Neuanfang in den Beziehungen zu den USA.

Kanadas Premier Trudeau: "Freunde, Partner und Verbündete"

Kanadas Premierminister Justin Trudeau erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Biden und Harris - "beim Streben danach, unsere Länder sicherer, wohlhabender und widerstandsfähiger zu machen". Die Beziehung zwischen den beiden Ländern galt unter Bidens republikanischem Vorgänger Trump als angespannt.

Nato spricht vom Beginn eines neuen Kapitels

Die Nato hat die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden als "Beginn eines neues Kapitels für das transatlantische Bündnis" bezeichnet. "Die Führung in den USA bleibt unverzichtbar bei der Zusammenarbeit zum Schutz unserer Demokratien, unserer Werte und der regelbasierten internationalen Ordnung", schrieb Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen mit Glückwünschen an Biden. Er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten und darauf, ihn später im Jahr zu einem Nato-Gipfel in Brüssel willkommen zu heißen.

Der Präsident des Europaparlaments David Sassoli sieht in der Amtseinführung Bidens den Beginn einer neuen Ära für die transatlantischen Beziehungen. Gemeinsam könne man Herausforderungen besser bewältigen - etwa den Klimawandel, die digitale Transformation und zunehmende Ungleichheiten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, nach vier Jahren werde Europa wieder einen Freund im Weißen Haus haben. Die ganze Welt habe darauf gewartet, die USA wieder im Kreis gleichgesinnter Staaten begrüßen zu können.

Auch Merkel freut sich auf "neues Kapitel" der Zusammenarbeit

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris als "Feier der amerikanischen Demokratie" gewürdigt. "Ich freue mich auf ein neues Kapitel deutsch-amerikanischer Freundschaft und Zusammenarbeit", zitierte Regierungssprecher Steffen Seibert die Kanzlerin auf Twitter. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen waren unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf einen Tiefpunkt abgesackt.

Steinmeier: Ein guter Tag für die Demokratie

Auch Bundespräsident Steinmeier äußerte sich erfreut über den Amtsantritt des neuen US-Präsidenten. Heute sei ein guter Tag für die Demokratie, betonte Steinmeier. Bundesaußenminister Maas hofft nach eigenen Worten, dass der Austausch zwischen Berlin und Washington unter Präsident Biden wieder enger wird. "Ich bin froh, dass er weg ist" - mit diesen Worten reagierte Maas auf den Machtwechsel von Trump zu Biden. Erleichtert zeigte sich auch Bundestagspräsident Schäuble. Er nannte Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie. Dies habe spätestens der Angriff seiner Anhänger auf das Kapitol gezeigt.

Söder: "Die Welt atmet auf"

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gratuliert Joe Biden und Kamala Harris auf Twitter. "Die Trümmer, die Trump verursacht hat, müssen wir beiseite schieben", twitterte er. Nach eigenen Angaben ist Söder "erleichtert und froh", dass Joe Biden die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewonnen hat. "Ich glaube, die ganze Welt atmet auf", sagte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Joe Biden werde alles verändern, so Söder. Vor allem die Art und Weise, wie "unter Freunden gedacht, geredet und nicht mehr gedroht wird".

Macron: "Willkommen zurück, USA"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA anlässlich der Amtseinführung von Präsident Joe Biden zurück im Pariser Klimaabkommen begrüßt. "Willkommen zurück", schrieb Macron am Mittwochabend auf Twitter. "Wir werden stärker sein, um uns den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Stärker um unsere Zukunft zu bauen. Stärker um unseren Planet zu schützen." Macron beglückwünschte Biden und US-Vizepräsidentin Kamala Harris "an diesem bedeutsamsten Tag für die amerikanischen Bürger".

Johnson freut sich auf die Zusammenarbeit

Per Twitter gratulierte Großbritanniens Premier Boris Johnson dem neuen US-Präsidenten und seiner Vizepräsidentin Harris zur "historischen" Amtseinführung. "Amerikas Führung ist elementar in Fragen, die uns alle betreffen, vom Klimawandel bis Covid, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsident Biden", so Johnson.

Italien: "Ein Tag, der über die Grenzen Amerikas hinausgeht"

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte erklärte: "Das ist ein großer Tag für die Demokratie, der über die Grenzen Amerikas hinausgeht." Conte bekräftigte zudem, mit den USA in Zukunft zusammenarbeiten zu wollen. Italien stehe bereit, um den Herausforderungen der gemeinsamen internationalen Agenda mit den Vereinigten Staaten zu begegnen.

Netanjahu spricht von jahrzehntelanger Freundschaft

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden die Hoffnung auf eine enge Zusammenarbeit geäußert. Netanjahu gratulierte Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch nach deren Vereidigung. "Präsident Biden, wir unterhalten seit Jahrzehnten eine warme persönliche Freundschaft", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros.

Er freue sich auf eine Zusammenarbeit mit Biden, "um das Bündnis zwischen USA und Israel weiter zu stärken, den Frieden zwischen Israel und der arabischen Welt auszuweiten und sich gemeinsamen Herausforderungen zu stellen, vor allem der Bedrohung durch den Iran", sagte der israelische Ministerpräsident. Er wünsche Biden den größten Erfolg.

Verhaltene Reaktionen aus Moskau und Teheran

In Moskau und Teheran fielen die Reaktionen verhalten aus. Die russische Regierung betonte, eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen hänge vom "politischen Willen" des neuen US-Präsidenten ab. Für Russland werde sich mit Bidens Amtsantritt "nichts ändern", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Das Außenministerium forderte nach der Vereidigung einen "konstruktiveren" Ansatz in den Gesprächen über die Verlängerung des Abrüstungsvertrags New Start. Moskau sei dazu auf Grundlage des "Prinzips der Gleichberechtigung und der Berücksichtigung beiderseitiger Interessen" bereit.

"Die Ära eines weiteren Tyrannen endet und heute ist der letzte Tag seiner schrecklichen Herrschaft", sagte der iranische Staatschef Hassan Ruhani. Von der Biden-Regierung erwarte er, "zu den Gesetzen und Vereinbarungen zurückzukehren" und in den kommenden vier Jahren "die Flecken der vergangenen vier Jahre zu entfernen".

Papst betet für Biden und die Versöhnung der USA mit der Welt

Papst Franziskus betet dafür, dass Gott Bidens Versuch zur Versöhnung in den USA und der Welt leitet, wie der Vatikan mitteilt. Dies habe der Papst dem gläubigen Katholiken Biden am Mittwoch gesagt.

Franziskus hatte Biden bereits persönlich in einem Telefonat kurz nach der Wahl im November gratuliert und dabei den Wunsch nach Zusammenarbeit geäußert. Biden ist nach John F. Kennedy erst der zweite katholische Präsident in der Geschichte der USA.