Beisetzung von Benedikt XVI.: Was geplant ist und wer teilnimmt

Für den am Silvestermorgen verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. findet am Donnerstag in Rom der Trauergottesdienst statt. Übertragen wird er vom Bayerischen Rundfunk live im Fernsehen. Zu sehen ist die Trauerfeier auch bei BR24live ab 8.45 Uhr auf der Webseite, in der App und auf den Kanälen in den sozialen Netzwerken. Im BR-Fernsehen kommentieren von 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr der kirchliche Beauftragte für den BR, Monsignore Erwin Albrecht, und BR-Redakteurin Elisabeth Möst.

Vor Ort in Rom spricht BR-Chefredakteur Christian Nitsche mit Gästen über den Abschied von Benedikt XVI. und sein Vermächtnis. Am Donnerstagabend sendet das BR Fernsehen dann von 19.00 bis 19.30 Uhr außerdem eine Zusammenfassung des Tages.

Beisetzung in Krypta des Petersdoms

Papst Franziskus wird die Trauerfeier auf dem Petersplatz in Rom leiten. Beigesetzt wird Benedikt im Anschluss in der Krypta des Petersdoms. Zahlreiche Gäste werden erwartet, auch aus Benedikts deutscher Heimat. Die Bundesrepublik wird bei der Trauerfeier von Präsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Bundeskanzler Olaf Scholz wird ebenfalls teilnehmen.

Zur Delegation gehören auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sowie Bundesratspräsident Peter Tschentscher und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Damit werden die Spitzen aller fünf Verfassungsorgane der Bundesrepublik beim Papstbegräbnis anwesend sein.

Söder reist mit bayerischer Delegation an

Die bayerische Staatsregierung hat eigens eine Maschine gechartert: Darin reisen Ministerpräsident Markus Söder, etlichen Kabinettsmitglieder und seine beiden Vorgänger Edmund Stoiber und Günther Beckstein an. Auch Vertreter des Landtagspräsidiums und Abgeordnete von CSU, Freien Wählern, SPD, Grünen und FDP sind Teil der Abordnung. Zu zählt auch der frühere Landtagspräsident und Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch und der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in seiner Funktion als Vorsitzender des Zentralausschusses des Ökumenischen Rats der Kirchen.

Mit dabei seien "all diejenigen, die eine besondere Verbindung zum Heiligen Vater haben", sagte Söder. Benedikt XVI. sei nicht nur einer der "größten Theologen des letzten Jahrhunderts" gewesen, sondern habe zugleich seine bayerische Heimat immer im Herzen getragen, sagte der Ministerpräsident. Er selbst habe ihn mehrfach getroffen, auch dann noch, als der emeritierte Papst in einer körperlich schwierigen Phase gewesen sei. Benedikts erste Frage sei laut Söder immer gewesen: "Was gibt es Neues aus meinem Bayern?"

Medienvertreter aus aller Welt

Rund 600 Medienschaffende sind rund um die Aufbahrung und die Trauerfeier von Benedikt XVI. beim Vatikan akkreditiert. Dazu zählen neben Journalisten aus aller Welt auch Fotografen und Kameraleute. Über das knapp dreistündige Requiem für Papst Johannes Paul II. im Jahr 2005 hatten rund 3.500 Journalisten berichtet. Mit dem Bayerischen Pilgerbüro, das kurzfristig drei mehrtägige Fahrten ins Programm aufgenommen hat, sind in drei Bussen 123 Personen nach Rom unterwegs. Am größten sei die Nachfrage aus Regensburg gewesen, hieß es.

Der aus Bayern stammende Papst emeritus Benedikt XVI. war am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Benedikt XVI., mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, stand von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 an der Spitze der katholischen Kirche. Zwischen 1977 und 1982 war er Erzbischof von München und Freising.

Bundesweit sollen Glocken läuten

Die 27 katholischen Bistümer in Deutschland planen zur Beisetzung ein bundesweites Glockenläuten. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz habe ein Trauergeläut am Donnerstag um 11 Uhr empfohlen, sagte ein Sprecher dem Evangelischen Presse Dienstes (epd).

Nach Rom reisen neben dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, auch die beiden Kardinäle Rainer Maria Woelki aus Köln und Reinhard Marx aus München. Aus der Diözese Regensburg ist Bischof Rudolf Voderholzer bereits am Dienstag mit einer Delegation losgeflogen. Als Direktor des in Regensburg ansässigen Instituts Papst Benedikt XVI. ist er nicht nur für das geistige Erbe, sondern auch den privaten Nachlass des Verstorbenen zuständig. Mit ihm reist der Passauer Bischof Stefan Oster.

Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche nehmen teil

Auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke und der vor zwei Monaten zurückgetretene Erzbischof von Bamberg Ludwig Schick nehmen teil. Da der Würzburger Bischof Franz Jung bereits zu einer 13-tägigien Reise in die Partnerdiözese Obidos nach Brasilien aufgebrochen ist, wird er von Weihbischof Ulrich Boom vertreten. Der Augsburger Bischof Bertram Meier hatte bereits am Montag am aufgebahrten Leichnam im Petersdom persönlich Abschied genommen und wird nicht bis zur Totenmesse in Rom bleiben.

Für die russisch-orthodoxe Kirche nimmt der Leiter ihres Außenamtes, Metropolit Antonij, am Trauergottesdienst für den früheren Papst Benedikt XVI. teil. Er werde mit dem Segen des Moskauer Patriarchen Kyrill I. zum Begräbnis nach Rom reisen, sagte der Geistliche der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Kyrill I. hatte Papst Franziskus bereits am Silvestertag sein Beileid zum Tod von Benedikt XVI. bekundet und dessen Beitrag zum ökumenischen Dialog gewürdigt. Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine hatten sich die Beziehungen zwischen dem Vatikan und dem Moskauer Patriarchat erheblich verschlechtert.

Bayerische Gebirgsschützen mit 200 Mann unterwegs

Die bayerischen Gebirgsschützen nehmen mit rund 200 Mann am Requiem in Rom teilnehmen. Bereits am Mittwoch waren fünf Busse mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Kompanien, wie Traunstein und Tegernsee, Richtung Italien aufgebrochen. Martin Haberfellner selbst, sein Stellvertreter Hans Baur und zwei weitere Kollegen fliegen in der Delegation von Ministerpräsident Markus Söder mit. Benedikt war über 20 Jahre lang Ehrenmitglied der Gebirgsschützen Tegernsee.

Aus Benedikts Geburtsort Marktl am Inn nehmen der Erste Bürgermeister Benedikt Dittmann und der Theologische Leiter des dortigen Papstgeburtshauses, Franz Haringer, am Trauergottesdienst teil. Aus dem Marienwallfahrtsort Altötting kommt Stadtpfarrer Klaus Metzl. Pentling, wo Joseph Ratzinger als Theologieprofessor ein Haus besaß und bewohnte, entsendet seine Bürgermeisterin Barbara Wilhelm, auch die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ist dabei. Zur Regensburger Bistumsdelegation zählt ferner Ratzingers einstige Nachbarin und Hausmeisterin in Pentling, Therese Hofbauer. Auch die Familie des Verstorbenen ist nach Informationen der KNA mindestens durch eine Cousine des Papstes vertreten.

Mit Informationen von DPA, EPD und KNA