Bedrohung mit Axt und Messer - SEK nimmt 24-Jährigen fest

Im oberbayerischen Hausham ist es am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz eines Spezialeinsatzkommandos gekommen. Ein 24-jähriger Mann hatte Personen in einer Wohnung massiv bedroht.

Täter in psychischem Ausnahmezustand

Kurz nach 15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung ein, dass in Hausham ein mit einem Messer und einer Axt bewaffneter Mann Personen in einer Wohnung bedrohe. Nachdem sich der Täter offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine Fremdgefährdung nicht auszuschließen war, zog die Polizei ein Großaufgebot an Streifen der umliegenden Dienststellen und der Bereitschaftspolizei in der kleinen Gemeinde im Landkreis Miesbach zusammen.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war der 24-Jährige bereits alleine in der Wohnung, die anderen anwesenden Personen hatten sich unverletzt in Sicherheit bringen können. Kontaktbemühungen der hinzugezogenen Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums München blieben erfolglos, weshalb letztlich Spezialkräfte in die Wohnung eindrangen. Sie konnten den Mann gegen 18 Uhr widerstandslos festnehmen.

Keine Gefährdung Unbeteiligter

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei betont, dass für Unbeteiligte keine Gefährdung bestand. Der 24-Jährige kam auf Anordnung des Landratsamts Miesbach in eine psychiatrische Fachklinik. Gegen den Syrer wird jetzt wegen Bedrohung ermittelt.