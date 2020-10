Bedford-Strohm: Solidarität muss sich auch materiell zeigen

Tilmann Kleinjung: Herr Bedford Strohm, im Herbst kommenden Jahres wählt die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, einen neuen Rat der EKD und auch einen neuen Ratsvorsitzenden beziehungsweise eine neue Ratsvorsitzende. Werden Sie noch mal antreten?

Heinrich Bedford-Strohm: Nein, das habe ich schon seit längerem entschieden. Ich werde da nicht noch einmal antreten. Ich bin bis zum Jahr 2023 Landesbischof in Bayern. Und es wäre nicht gut, wenn ich dann für zwei Jahre das Amt des Ratsvorsitzenden ausfüllen würde. Es ist gut, wenn da jemand Neues rankommt, neue Akzente setzt, neue Impulse gibt.

Und ich freue mich vor allem darauf, dass ich dann noch zwei Jahre habe, wo ich meine ganze Kraft für die bayerische Landeskirche einsetzen kann. Es gibt eine bestimmte Zeit, in der einem ein Amt übertragen ist. Und dann ist es auch gut, wenn der Zeitpunkt kommt, es loszulassen, es in andere Hände zu geben. Ich mache dieses Amt mit großer Lust. Ich werde es auch in dem kommenden Jahr mit großer Lust und mit ganzer Kraft machen, auch in den schwierigen Zeiten jetzt. Aber dann ist es auch gut, wenn man es in andere Hände übergeben kann.

Tilmann Kleinjung: Mit Ihrem Engagement für die Seenotrettung im Mittelmeer haben Sie sich ja auch großer Kritik ausgesetzt, auch persönlicher, auch verletzender Kritik. Es kam auch vereinzelt zu Bedrohungen. War das möglicherweise ein Grund, dass Sie gesagt haben, das will ich mir nicht unbedingt antun?

Heinrich Bedford-Strohm: Nein, das war kein Grund, denn ich weiß ganz genau, wenn ich ein solches öffentliches Amt übernehme, dann bin ich auch der Kritik ausgesetzt. Und in diesen Zeiten heißt das auch, dass sie manchmal heftig ist oder manchmal auch unter der Gürtellinie ist. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ich habe das gewusst und bin darauf eingestellt, dass es auch Kritik gibt. Da habe ich schon meine inneren Ressourcen, um damit umzugehen.

Tilmann Kleinjung: Sie haben mit großem persönlichen Engagement die Initiative des Dortmunder Kirchentages aufgegriffen, ein zusätzliches Rettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken. Warum ist Ihnen dieses Projekt so unglaublich ans Herz gewachsen und so wichtig, auch gegen Widerstände in der eigenen Kirche?

Heinrich Bedford-Strohm: Es ist mir deswegen wichtig, weil es für einen Grundansatz unserer Kirche steht, aber auch in der Gesellschaft insgesamt steht die Humanität noch im Zentrum. Und hier sagen wir, wenn es wirklich darum geht, Menschenleben zu retten, unmittelbar Menschenleben zu retten, dann müssen wir da sein als Gesellschaft, als Staatengemeinschaft. Und wenn die versagt, wie in diesem Fall, dann kann es auch sein, dass die Kirchen zusammen mit anderen humanitären Organisationen sehr konkret zupacken und schlicht und einfach verhindern, dass Menschen ertrinken.

Tilmann Kleinjung: Das kommende Jahr, Ihr letztes als Ratsvorsitzender, wird ein besonders spannendes Jahr. Die Corona-Pandemie hat nicht nur die gesamte Gesellschaft, sie hat auch die Kirchen fest im Griff. Wird Weihnachten in diesem Jahr ausfallen?

Heinrich Bedford-Strohm: Weihnachten wird ganz bestimmt nicht ausfallen. Es wird anders sein als sonst. Und wir sind natürlich jetzt schon mitten in den Vorbereitungen und den Gedanken dazu, wie wir gerade in dieser Zeit der Pandemie dieses Fest kraftvoll gestalten können. Für dieses Weihnachtsfest glaube ich, dass die Kirchen gezeigt haben, dass sie mit der Situation sehr verantwortungsvoll umzugehen wissen.

Ich habe selber in der Zeit, seitdem es wieder möglich war, viele Gottesdienste miterlebt, und ich habe erlebt, dass die Abstände sehr groß gehalten worden sind, dass man sehr sorgfältig mit den Hygienenotwendigkeiten umgegangen ist. Und deswegen freue ich mich auch darüber, dass wir in den letzten Monaten keinen einzigen Fall in unserer Kirche hatten, bei dem ein Superspreader-Event oder sowas eingetreten ist, sodass ich wirklich glaube, dass es verantwortbar ist, dass wir als Kirchen die Gottesdienste nach wie vor mit diesen Schutzregeln halten können.

Aber ich sage auch, für uns steht nach wie vor im Zentrum, das keine unverantwortlichen Risiken eingegangen werden. Diese Linie, die wir von Beginn der Pandemie an gefahren haben, die bleibt ganz genauso erhalten. Aber wir können sie jetzt mit den Erfahrungen der letzten Monate im Rücken auf die konkrete Situation beziehen. Da sind wir auch in permanenten Gespräch mit den staatlichen Behörden. Und wir wollen alle Erkenntnisse der Virologen, alle Erkenntnisse derjenigen, die sich da auskennen, im Hinblick auf Gefahrenquellen berücksichtigen, aber gleichzeitig ganz klar unsere Gottesdienste feiern, weil es gerade jetzt so wichtig ist, dass die Menschen neue Kraft bekommen.

Tilmann Kleinjung: Die Pandemie hat Deutschland mindestens genauso fest im Griff wie im Frühjahr. Wir steuern auf noch stärkere Einschränkungen des öffentlichen Lebens im November zu. Inwiefern werden denn Kirchen auch davon betroffen sein?

Heinrich Bedford-Strohm: Ich glaube, wir müssen jetzt bei dieser zweiten Phase die Erfahrungen, die Lernerfahrungen der ersten Zeit berücksichtigen. Und zu den Lernerfahrungen gehört auch, dass es einfach nicht sein kann, dass bei Beerdigungen, also Feiern, die nie wieder wiederholbar sind, dass dort nicht einfach bestimmte Zahlengrenzen gesetzt werden, die manchmal auch den Eindruck der Willkür erwecken, sondern dass die Abstände eingehalten werden, dass die Regeln eingehalten werden und dann der Raum, der auf dem Friedhof ist, letztlich ausschlaggebend dafür ist, wie viele Menschen daran teilnehmen können. Dieses pauschale Begrenzen auf eine Zahl von fünf oder zehn Leuten ist aus meiner Sicht auch unter Berücksichtigung der Risikoabwägung nicht mehr gerechtfertigt.

Ähnliches ist in den Pflegeheimen zu beachten: Es kann nicht sein, dass es überhaupt Fälle gibt, wo Menschen ohne Begleitung sterben. In den meisten Fällen war das auch in der Vergangenheit nicht der Fall. Aber es hat diese Fälle gegeben. Das darf nicht wieder passieren. Wenn Menschen sterben, müssen sie andere Menschen haben, die sie dabei begleiten können. Und auch wenn Menschen noch nicht in der allerletzten Lebensphase sind, dürfen sie keinen "sozialen Tod" sterben. Sie müssen vor allen Dingen selbst bestimmen können, wo immer möglich, ob sie dieses Risiko eingehen wollen oder eben nicht. Es geht jetzt darum, dafür die Voraussetzungen zu schaffen und dabei auch so viel Kreativität wie möglich walten zu lassen.

Also das wichtigste jetzt in diesen Pandemiezeiten ist, dass die Eigenverantwortung so stark wie möglich betont wird, dass Menschen aus Freiheit das Richtige tun, um die Ausbreitung der Infektion zu begrenzen. Es gehört auch dazu, dass es staatliche Maßnahmen gibt. Die müssen besonnen sein. Die müssen so sein, dass sie nichts kaputt machen, was nicht wieder herzustellen ist. Solidarität muss eine große Rolle spielen, dass die Menschen nicht alleine gelassen werden, deren wirtschaftliche Existenzen zusammenbrechen.

Ich glaube, es hat in der Zeit, die ich jetzt überschauen kann, keine Zeit gegeben, in der Solidarität so wichtig war wie heute, auch die materielle Solidarität. Wir erleben, wie Menschen, deren Lebenswerk zusammenbricht, gegenwärtig auch materiell in ganz schwierige Situationen kommen, und zwar ohne dass sie irgendeine Schuld daran tragen. Es kann einfach nicht sein, dass diejenigen, die wie ich etwa, ein garantiertes Gehalt haben, was nicht infrage steht, dass diejenigen einfach das übersehen, dass auf der anderen Seite Menschen sind, denen alles wegbricht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir wirklich einen Weg finden, in der diese Solidarität auch materiell zum Ausdruck kommt. Wir können nicht beliebig viele Schulden machen. Wir sind insgesamt ein reiches Land nach wie vor, und deswegen ist es wichtig und steht es auf der Tagesordnung, dass die Politik die richtigen Formen findet, dass diese Solidarität in schwerer Zeit auch materiell in schwerer Zeit für manche Menschen die richtige Form findet.

Tilmann Kleinjung: Immer mehr Menschen treten aus den beiden großen Kirchen in Deutschland aus. Es wird also in absehbarer Zeit dazu kommen, dass selbst in protestantischen Gegenden und den katholischen Regionen Christen zur Minderheit werden. Macht Ihnen dieses Szenario Angst?

Heinrich Bedford-Strohm: Für mich ist jeder Kirchenaustritt schmerzlich. Wenn ich Briefe bekomme, die davon sprechen, dann erlebe ich immer wieder, wie wir ins Gespräch kommen und wie Menschen ihre Entscheidung auch noch mal überdenken. Aber eines ist auch ganz klar die Kirchenmitgliedschaftszahlen von heute werden nie mehr die von 1950 sein, denn die Menschen sind heute nicht mehr aus Tradition oder allein aus Gewohnheit oder gar aus Zwang in der Kirche, sondern aus Freiheit.

Und das heißt, wir müssen als Kirche einladend sein. Wir müssen nah bei den Menschen sein. Wir müssen die Liebe Gottes, von der wir sprechen, selbst ausstrahlen. Das ist unsere Herausforderung. Welchen Erfolg wir im Hinblick auf Mitgliedschaftszahlen damit haben, das dürfen wir getrost in Gottes Hand legen. Aber was wir zu tun haben, das ist klar: eine einladende Kirche werden.

Tilmann Kleinjung: Wenn Sie im nächsten Jahr nicht mehr als Ratsvorsitzender antreten und dann 2023 auch ihr Amt als Landesbischof turnusmäßig aufhört, gibt es denn da irgendwelche Projekte, vielleicht auch internationale Projekte, auf die sie sich heute schon freuen?

Heinrich Bedford-Strohm: Also zunächst einmal freue ich mich im Jahr 2023 im Herbst, das ist also noch lange hin. Bis dahin freue ich mich auf mehr Freiheit, mehr Freiheit, etwa Dinge zu lesen, für die ich jetzt keine Zeit habe, aber dann vor allem auch im akademischen Bereich wieder mehr Möglichkeiten zu haben, Studierenden etwas zu vermitteln, über die Theologie. Ich habe zwei Professuren, eine Honorarprofessur in Bamberg, und eine außerplanmäßige Professur an der Universität Stellenbosch in Südafrika. Für die habe ich jetzt immer nur kurz Zeit und hab es meistens mit dem Urlaub verbunden. Da freue ich mich drauf, dass ich da dann endlich mal mehr Zeit habe. Ich freu mich wirklich, dieser Tätigkeit, die mir ja immer wichtig geblieben ist, der wieder mehr Energie widmen zu können.