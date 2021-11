Bedford-Strohm: Keiner wird ohne Weihnachtsgottesdienst gelassen

Kommen zu Weihnachten neue Infektionsschutzmaßnahmen für Gottesdienste? "Es wird niemand ohne Weihnachtsgottesdienst gelassen, der einen Weihnachtsgottesdienst haben will", stellte der scheidende EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bei der Herbsttagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland klar.

Aber der bayerische Landesbischof betonte auch, es werde in den evangelischen Kirchen "alles daran orientiert, dass keine unverantwortlichen Risiken eingegangen werden". Möglich seien zum Beispiel digitale Gottesdienstangebote, aber auch 2G- oder 3G-Gottesdienste. Die Entscheidung darüber hänge von den jeweiligen Infektionsschutzbestimmungen der Bundesländer und der regionalen Infektionslage ab.

Bedford-Strohm appelliert an Impf-Unwillige

Für Bedford-Strohm war es sein letzter Bericht als Ratsvorsitzender bei der Herbsttagung der EKD-Synode, die anders als ursprünglich geplant, nicht in Bremen, sondern - aufgrund der angespannten Corona-Lage - nur digital stattfindet. Bedford-Strohm nutzte die Gelegenheit für einen eindringlichen Appell an die Kirchenmitglieder, sich impfen zu lassen. "Diejenigen, die sich jetzt endlich dazu durchringen, sich impfen zu lassen, helfen sich selbst, uns allen, aber ganz besonders den Kindern und den Menschen, die sich nicht impfen lassen können", so Bedford-Strohm.

Zugleich prangerte der Ratsvorsitzende die ungerechte Verteilung von Impfstoffen weltweit an: "Das Ziel des Schutzes aller Menschen weltweit verlangt nochmals größte Anstrengungen aller, insbesondere auch das Teilen des Wissens und des Know-hows der Impfstoff-Unternehmen."

Missbrauchsaufarbeitung: "Nicht so weit gekommen wie wir wollten"

In seinem Ratsbericht zog der bayerische Landesbischof auch kritisch Bilanz über die Bemühungen um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Bereich der evangelischen Kirche. "Wir sind noch nicht so weit gekommen, wie wir wollten", so Bedford-Strohm. "Viel zu oft ist das damit verbundene Unrecht in unseren eigenen Reihen nicht gesehen worden, oder man wollte es nicht sehen."

Am Montag wird vor der Synode ein Bericht zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt durch Kirchenmitarbeiter vorgestellt. Auch Betroffene sollen in der anschließenden Aussprache zu Wort kommen. Die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche stockt. Aus dem Betroffenenbeirat der EKD, der bei der Aufarbeitung mitwirken sollte, hatten sich zuletzt mehrere Betroffene zurückgezogen. Dann wurde die Arbeit des Rates ausgesetzt.

Bedford-Strohm: Asylverfahren für Flüchtlinge an der Grenze

Nicht unumstritten war in den vergangenen Jahren vor allem Bedford-Strohms entschiedenes Eintreten für eine Beteiligung der evangelischen Kirchen an der privaten Seenotrettung im Mittelmeer. Auch in seinem Ratsbericht am Sonntag kam der bayerische Landesbischof auf das Thema Flucht zu sprechen: Bedford-Strohm rief dazu auf, den Flüchtlingen, die an der Grenze zwischen Belarus und Polen feststecken, Zugang zu regulären Asylverfahren zu geben. Die "menschenunwürdigen Zustände an der EU-Außengrenze" müssten beendet werden.

Synode wählt Nachfolger für Bedford-Strohm

Am Dienstag und Mittwoch wählen die 128 Synodalen des evangelischen Kirchenparlaments einen neuen Rat und einen neuen Ratsvorsitzenden, welcher den bayerischen Landesbischof an der Spitze der EKD beerbt. Seit 2014 steht Bedford-Srohm an der Spitze des EKD-Rats und vertritt als prominentes Gesicht die Belange der 20 evangelischen Landeskirchen mit 20,2 Millionen Mitgliedern in der Öffentlichkeit. Nach sieben Jahren steht er nicht erneut zur Wahl. Landesbischof der bayerischen Landeskirche bleibt Bedford-Strohm bis 2023.