In der evangelischen Kirche geht eine kleine Ära zu Ende. Nach sieben Jahren im Amt tritt der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nicht mehr als EKD Ratsvorsitzender an. Am Sonntag hält er vor der Synode der Evangelischen Kirche seinen letzten Bericht in dieser Funktion. Im Interview der Woche auf BR24 plädiert der 61-Jährige Theologe für eine radikale Reform seiner Kirche.

Bedford-Strohm fordert "Umbau" der evangelischen Kirche

Die evangelische Kirche brauche einen "Umbau", davon ist Bedford-Strohm überzeugt. Die Kirche müsse viel mehr sehen, wo und wie die Menschen leben und wie die Kirche dort präsent sein könne, anstatt zu warten, dass die Leute zur Kirche kommen.

Darum plädiert er für regionale kirchliche Netzwerke. Nicht mehr jede Kirchengemeinde muss alles anbieten. Die Konfirmandenarbeit könne auch von drei Gemeinden zusammen gemacht werden.

Bei Vernetzung der Kirche auf digitale Kanäle setzen

Bei der Vernetzung der Kirche setzt Bedford-Strohm auch auf digitale Kanäle. Kritikern einer solchen Kirchenreform hält Bedford-Strohm entgegen: "Wir leben nicht mehr in den 50er oder 60er-Jahren." Es komme nun auf "junge Menschen" an, "die andere Schwerpunkte haben".

Bei der Vernetzung könnten digitale Kanäle der Kirche helfen, um sich schnell zum Beispiel über Veranstaltungen zu informieren. Die Kirche müsse sich viel mehr als bisher als Gesamtkirche und als Netzwerk verstehen.

Annäherung zwischen Protestanten und Katholiken als Höhepunkt

Als Höhepunkt seiner siebenjährigen Amtszeit an der Spitze der EKD wertet Bedford-Strohm die Annäherung zwischen Protestanten und Katholiken in Deutschland. "Das wird für die Zukunft bleiben. Das spüre ich deutlich. Es hat an der Basis eine starke Wirkung entfaltet", sagt der scheidende Ratsvorsitzende. "Gerade auch konfessionsverbindende Ehepaare haben es als große Stärkung ihres ökumenischen täglichen Lebens empfunden, dass die Kirchen an der Spitze gesagt haben: Wir wollen diese Trennung nicht mehr."

Das habe sehr geholfen, dass sich Katholiken und Protestanten in Deutschland besser verstehen. Sein Wunsch für die Zukunft sei eine gemeinsame ökumenische Abendmahlsfeier. "Da lasse ich nicht locker, ich möchte es selbst noch erleben", so der scheidende Ratsvorsitzende.

Missbrauch: Andere Ursachen als katholische Kirche

Ein dunkles Kapitel in der Amtszeit von Heinrich Bedford-Strohm ist die Aufarbeitung der Fälle sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche in Deutschland. Nachdem die katholische Kirche 2010 vom Missbrauchsskandal erschüttert worden war, hat es noch einmal acht Jahre gedauert, bis sich die evangelische Kirche erstmals systematisch damit auseinandergesetzt hat.

In der evangelischen Kirche gebe es andere Problemstellen als beispielsweise in der katholischen Kirche, meint Bedford-Strohm, weil es keinen Zölibat gebe und auch keine hierarchische Struktur. In der evangelischen Kirche begünstigten den Missbrauch andere Faktoren: "Dass etwa bei uns eine starke Kumpel-Kultur herrscht, dass Grenzüberschreitungen passieren, weil Leute die Distanz nicht wahren und es dann auch zu schlimmem sexualisierten Missbrauch kommen konnte."

Um dagegen vorgehen zu können, müssten erst die Risikofaktoren erkannt und dann daraus die nötigen Schlüsse für die Prävention gezogen werden, so der 61-jährige Theologe: "Da sind wir dran."

Kosten nicht auf kommende Generationen abwälzen

Beim Thema Klimawandel glaubt Bedford-Strohm, dass mittlerweile ein Punkt erreicht sei, der neue Möglichkeiten eröffne: "Wenn man sich jetzt die Worte auf den Konferenzen anschaut, die sind ja in ihrer Drastik und Dramatik kaum noch zu übertreffen. Das heißt: Von den Worten her ist es wirklich angekommen. Jetzt kommt alles darauf an, dass auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um das umzusetzen."

Er warnt davor, menschliche und finanzielle Kosten einfach auf die kommende Generation abzuwälzen. "Das ist unverantwortlich. Mein Enkel ist jetzt zwei Jahre alt. Der wird im 2079 so alt sein wie ich heute bin. Ich möchte, dass er mindestens genauso gut leben kann wie ich." Und damit das möglich sei, müsse nun massiv gehandelt werden.

EKD-Synode nur digital

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet die in Bremen geplante Synode abermals nur digital statt. Anlass ist unter anderem ein "Impfdurchbruch in einer vorgelagerten Gremiensitzung", erklärte die EKD am Freitag. Dem Vernehmen nach ist ein leitender Geistlicher einer der 20 Gliedkirchen der EKD, der an der Sitzung teilgenommen hatte, an Corona erkrankt.