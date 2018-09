Beben und Tsunami: Zahl der Toten in Indonesien steigt auf 384

Die Zahl der Todesopfer auf Sulawesi infolge des Erdbebens und Tsunamis ist auf 384 gestiegen. Das berichteten das indonesische Fernsehen und andere Medien unter Berufung auf den Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho. Die Zahl beziehe sich nur auf die schwer getroffene Stadt Palu, wo Hunderte Menschen verletzt und Tausende Häuser beschädigt und zerstört wurden. Jüngsten Berichten zufolge wurden mindestens 540 Menschen verletzt.

Meterhohe Flutwelle

Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hatte eine bis zu drei Meter hohe Flutwelle ausgelöst. Sie traf die Touristenstadt Palu und das Fischerdorf Donggala. Es kam zu mehreren starken Nachbeben. Die Lage in dem Firscherdorf Donggala ist noch unklar.

Tausende Gebäude eingestürzt

Die Behörden sprachen von gewaltigen Zerstörungen: Tausende von Häusern, Kliniken, Einkaufszentren und Hotels seien eingestürzt, sagte ein Sprecher des indonesischen Katastrophenschutzes. Viele Leichen wurden Berichten zufolge wegen des Tsunamis am Strand gefunden. Am Strand von Palu befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks zahlreiche Menschen, die ein Stadtfest vorbereiteten. Viele Opfer seien von der Flutwelle überrascht und fortgeschwemmt worden, sagte ein Behördensprecher. Manche hätten überlebt, weil sie auf hohen Bäumen Zuflucht suchten.

Erdrutsch blockiert Autobahn

Der Tsunami riss eine Brücke weg. Die wichtigste Autobahnverbindung nach Palu wurde durch einen Erdrutsch abgeschnitten. Rund um die Stadt kam es zu einem großen Strom- und Telefonnetzausfall. Nachdem der Tsunami zugeschlagen hatte, wurde der wichtigste Flughafen in Palu geschlossen, was die Katastrophenhilfe erschwerte.

Indonesien erdbebengefährdet

Das aus zahlreichen Inseln bestehende Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, an dem tektonische Platten aufeinander stoßen. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind dort besonders häufig. An Weihnachten 2004 hatte ein Beben der Stärke 9,3 vor der westindonesischen Insel Sumatra einen Tsunami ausgelöst, der in der Region insgesamt 220.000 Menschen tötete, davon 168.000 in Indonesien. Bei einer Erdbebenserie von Ende Juli bis Anfang August waren auf der indonesischen Insel Lombok 555 Menschen ums Leben gekommen.