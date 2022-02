Beatrix von Storch empört mit Aussagen über Tessa Ganserer

Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende, hat mit Äußerungen über die transsexuelle Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) aus Bayern parteiübergreifend scharfe Kritik auf sich gezogen.

"Biologisch und juristisch ein Mann"

In einer Debatte zum Internationalen Frauentag am 8. März im Bundestag warf von Storch der Mehrheit der Abgeordneten ("fast alle hier") vor, einer vermeintlichen Genderideologie anzuhängen. "Sie behaupten, das Geschlecht hat mit Biologie nichts zu tun. Und jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen." Anschließend sagte von Storch: "Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung." Es sei aber seine Privatsache. "Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann." Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einziehen könne und hier als Frau geführt werde, dann sei das schlicht rechtswidrig.

Vorwurf der Menschenverachtung

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) bat von Storch vom Präsidium aus zunächst um Respekt vor der Kollegin Tessa Ganserer. Bei Twitter sprach sie später von einer "furchtbaren Diffamierung". Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nannte die Aussagen "abscheulich" und "erschütternd". "Das, was die Abgeordnete Storch sich gerade in diesem Haus erlaubt hat, ist niederträchtig, bodenlos, es ist homophob und zutiefst menschenverachtend." Haßelmann sagte weiter: "Tessa Ganserer ist eine von uns." Niemand habe das Recht, darüber zu richten oder darüber zu reden oder zu entscheiden, wie diese Frau ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt. Dafür gab es breiten Applaus.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach bei Twitter mit Blick auf von Storchs Aussagen von einer "Schande". "Alle Parteien außer der AfD stellen sich gegen die menschenverachtende Rede", schrieb der SPD-Politiker.