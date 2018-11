BDS: Der Streit über den Umgang mit Israel wird schärfer

Die BDS-Aktivisten selbst sehen sich in der Tradition des Widerstandes gegen das südafrikanische Apartheid-Regime und als friedliche Bewegung für Menschenrechte und gegen die Besatzung. Gegner werfen der Bewegung bisweilen Antisemitismus vor, darunter zum Beispiel die Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel, die hier einen „gebildeten Antisemitismus“ vermutet, der versteckte Judenfeindschaft auf Israel projiziert. In der Tat stellt sich die Frage, warum manch eine Band, die aufgrund der politischen Situation nicht in Israel auftreten möchte, wiederum kein Problem damit zu haben scheint, in Moskau oder Peking Konzerte zu geben. Eine ähnliche Frage müssen sich die BDS-Aktivisten gefallen lassen: Kein anderer Staat der Welt wird Ziel von vergleichbaren Kampagnen, dabei rangiert der jüdische Staat im weltweiten Demokratie-Index, trotz aller Probleme, auf Platz 30. Ein weiterer Vorwurf: Manche BDS-Aktivisten seien nicht nur an einem Ende der Besatzung interessiert, sondern auch an einem Ende Israels als jüdischer Staat.

Gerichte werden entscheiden

Die Stadt Frankfurt geht deswegen schon seit längerem gegen BDS vor, vermietet keine Räume mehr an die Bewegung und arbeitet auch nicht mit Banken zusammen, die BDS unterstützten. Auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) und die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) haben sich kritisch zu BDS geäußert. In München sind in städtischen Räumen seit einem Stadtratsbeschluss im Dezember 2017 BDS-Veranstaltung verboten, was beispielsweise das Orte wie das Eine-Welt-Haus oder den Gasteig betrifft, bei denen es in der Vergangenheit immer wieder zu Kontroversen rund um israelfeindliche Veranstaltungen gekommen war. Wie es mit dem BDS-Verbot in städtischen Räumen weitergeht, hängt maßgeblich davon ab, wie die Richter entscheiden. Ein Rentner hat beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht, weil er durch den Stadtratsbeschluss die Meinungsfreiheit in Gefahr sieht.