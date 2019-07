BDI: "Transit über den Brenner für Wirtschaft alternativlos"

Deutsch-österreichische Befindlichkeiten

Bei der Politik finde der Bundesverband der Deutschen Industrie Gehör für sein Anliegen, so Lösch. Das deutsche Verkehrsministerium wisse über die Bedeutung der Güterlogistik für Deutschland und Gesamteuropa Bescheid. Allerdings sei in letzter Zeit der Eindruck entstanden, dass "durch gewisse andere politische Themen, dass Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich an dieser Stelle etwas gelitten hat". Die Frage von Befindlichkeiten könne aber nicht darüber entscheiden, wie der Güterverkehr über den Brenner läuft, so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des BDI.