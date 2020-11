BBC: Star Wars-Darsteller David Prowse gestorben

Seine Statur mit rund zwei Metern Körperlänge soll David Prowse zu seiner Rolle als Darth Vader verholfen haben, als 1977 der erste "Star Wars"-Film "Krieg der Sterne" herauskam. Darth Vader steht in der berühmten Filmreihe auf der dunklen Seite der Macht und ist Gegenspieler des Helden Luke Skywalker.

"Möge die Macht immer mit ihm sein"

Nun ist der britische Schauspieler im Alter 85 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben, wie die britische BBC am Sonntag unter Berufung auf seinen Agenten meldete. Ein Verlust für "Millionen von Fans auf der ganzen Welt" so Thomas Bowington. "Möge die Macht immer mit ihm sein!", so der Agent weiter.

"Ein Held in unserem Leben"

In den Kampfszenen von Darth Vader war der Schauspieler David Prowse durch Fechter Bob Anderson ersetzt worden, der bereits 2012 im Alter von 89 Jahren gestorben war.

"Obwohl er berühmt dafür war, viele Monster zu spielen - für mich und alle, die Dave kannten und mit ihm arbeiteten, war er ein Held in unserem Leben", sagte Bowington.