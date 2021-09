Uli Grötsch: "Klimapolitik der SPD ehrgeizig und ehrlich"

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch aus Weiden steht auf Platz eins der Landesliste seiner Partei. Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl hat er sich im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 für eine Klimaschutzpolitik mit Augenmaß ausgesprochen.

Die Klimapolitik der SPD sei "ehrgeizig und ehrlich", sagte er. "Wir sind eine Industrienation. Wir werden in Zukunft viel mehr Strom brauchen. Wir müssen die regenerativen Energien in Hochgeschwindigkeit ausbauen. Aber bis dahin werden wir noch Strom aus Kohlekraftwerken brauchen", so Grötsch. Der SPD-Politiker betonte: "Wir beteiligen uns nicht an einen Wettrennen um Jahreszahlen beim Kohleausstieg."

Kein "Überbietungswettbewerb" zum Mindestlohn

Neben der Klimapolitik wolle die SPD in der Sozialpolitik Marken setzen, sagte Grötsch. Hier steche die Partei seiner Ansicht nach besonders beim Thema Mindestlohn hervor: "Ein Mindestlohn von mindestens 12 Euro wird sofort Millionen von Menschen mehr Einkommen bringen."

Hier wollten sich die Sozialdemokraten keinen "Überbietungswettbewerb" mit der Linkspartei liefern, deren Mindestlohnforderungen noch höher liegen, so Grötsch im radioWelt-Interview.