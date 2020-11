Bayerns Ministerpräsident Söder gratuliert Biden: "Yes he can!"

Der Wahl-Krimi in den USA hat ein Ende gefunden, zumindest vorerst: Der demokratische Herausforderer Joe Biden konnte auch den US-Staat Pennsylvania für sich gewinnen. Damit hat Biden die 270 erforderlichen Stimmen der Wahlmänner und Wahlfrauen hinter sich. Er dürfte damit der 46. Präsident der USA werden.

Söder gratuliert per Twitter

Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt beglückwünschten den 77-Jährigen bereits zur gewonnenen Wahl. Auch mehrere bayerische Politiker reihten sich in die lange Liste ein.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gratuliert dem Wahlsieger "herzlich", wie er auf Twitter schreibt: "Yes he can!" textete der CSU-Chef am Samstagabend auf Twitter - in Erinnerung an den Wahlslogan Barack Obamas. Er sei sehr erleichtert, dass der Wahlkrimi in gutes Ende genommen habe. "Mein Vertrauen in die amerikanische Demokratie ist wieder gestärkt."