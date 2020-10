Söder drängt auf bundesweit einheitliche Corona-Regeln

Söder rechnet erst ab dem Frühjahr mit Entspannung

Was die Entwicklung eines Impfstoffes angeht, zeigte sich der CSU-Chef optimistisch. Diesen gebe es vielleicht schneller, als man denkt. Doch mit Entspannung könne man erst im Frühjahr 2021 rechnen. Realistisch gesprochen müsse man sich das nächste halbe Jahr über klug aufstellen und sich an gewisse Grundprinzipien halten, so Söder. Dazu gehört für ihn auch, die Gesundheitsämter besser auszustatten.

Gegebenenfalls könne man deren Arbeit auch mit Einsatzkräften der Bundeswehr, Polizei oder Katastrophenschutz verstärken. Zuvor hatte Politikwissenschaftlerin Ursula Münch in der Sendung kritisiert, dass die Gesundheitsämter beispielsweise in München "ganz schlecht aufgestellt" seien. Das liege nicht an den Mitarbeitern, sondern an den Strukturen. Dadurch kam es zuletzt immer wieder zu Verzögerungen. Söder versprach: Diese "Schwachstelle" müsse nun behoben werden, damit Corona-Testergebnisse schnell mitgeteilt und eine Nachverfolgung lückenlos stattfinden könne.

Perspektive für Kulturszene gefordert

Auch Kabarettist Maxi Schafroth erzählte am "Sonntags-Stammtisch" von seinen Erfahrungen mit dem Gesundheitsamt. Er sei erst drei Wochen nach dem Kontakt mit einem Infizierten informiert worden - viel zu spät. Seit 2019 hält Schafroth auf dem Nockherberg die berühmte Fastenpredigt, allerdings musste wegen Corona der diesjährige Starkbieranstich ausfallen. Von seinem Ersparten und kleineren Auftritten könne er sich bisher trotzdem gut über Wasser halten, meinte der Allgäuer. Interesse an Veranstaltungen mit wenigen Menschen gebe es. "Die Leute lechzen nach Unterhaltung." Die Politik müsse aber "genauer hinschauen", um Kollegen aus der Kulturszene besser zu unterstützen.

In der Live-Sendung aus dem "Brunnerwirt" ging es immer wieder um die Perspektive für die nächsten Monate. Ministerpräsident Söder betonte, es zähle vor allem ein verantwortlicher Umgang miteinander. "Wir dürfen uns jetzt nicht alles kaputt machen. Auch Weihnachten soll stattfinden, wie wir uns das wünschen, mit Gottesdiensten", sagte er.