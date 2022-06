Bayern und Schottland unterzeichnen Wasserstoffpartnerschaft

Bayern und Schottland wollen eine Wasserstoffpartnerschaft eingehen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und der schottische Wirtschaftsminister Ivan McKee nun in Glasgow unterzeichnet. Aiwanger sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt, um vom russischen Erdgas wegzukommen und die bayerische Industrie mit bezahlbarer Energie zu versorgen. "Schottland soll großes Wasserstofflieferland für Bayern werden", sagte Aiwanger nach der Unterzeichnung der Erklärung. "Schottland hat 25 Prozent des europäischen Potenzials an Offshore-Windkraft. Das ist eine riesige Menge, die wir zu einem gewissen Teil natürlich gerne für die bayerische Wirtschaft verbuchen wollen."

Aiwanger: "Zwei seelenverwandte, aufrührerische Völkchen"

Der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident spricht von fruchtbaren, offenen Gesprächen mit dem schottischen Minister und betont, dass sich die beiden Länder ja auch kulturell sehr ähnlich seien: "Zwei seelenverwandte, aufrührerische Völkchen." Seinen schottischen Amtskollegen bringt er damit zum Schmunzeln und erntet verständnisvolles Nicken.

Aiwanger wird auf seiner Wasserstoff-Reise, die zunächst nach Schottland und am Mittwoch nach Norwegen geht, von einer Delegation aus Wissenschaftlern und bayerischen Unternehmern begleitet. Denn im Gegenzug zum Wasserstoff aus Schottland sollen bayerische Unternehmen schon bald entsprechende Wasserstoff-Technik liefern – für die Herstellung oder den Transport des Energieträgers, so die Hoffnung des bayerischen Wirtschaftsministers.

Grüner Wasserstoff aus Schottland als Ziel

Wichtig dabei: Es soll sich bei dem schottischen Export ausschließlich um grünen Wasserstoff handeln – also um Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wurde und damit komplett klimaneutral ist. In Bayern lässt sich der nicht in großem Stil herstellen, weil dafür zu wenig Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Experten sind sich jedoch einig: für die vereinbarte künftige Klimaneutralität wird solch ein grüner Wasserstoff nötig sein – auch in Bayern. Daher bleibe nur der Import.

Der große Vorteil von Wasserstoff: Er ist vielfältig einsetzbar. Man kann damit Strom erzeugen, heizen, Wasserstoffautos fahren, Energie speichern oder ihn als Rohstoff für die Industrie nutzen. Besondere Bedeutung bekommt Wasserstoff in der Industrie, vor allem in energieintensive Branchen wie der Stahl- und Chemieindustrie oder als Langzeit-Speicher für erneuerbar erzeugten Strom.

Wasserstoff teuer und aufwendig in der Herstellung

Das Problem: Grüner Wasserstoff ist im Vergleich zu anderen Energieformen wie Erdgas teuer und wird bislang nur in sehr geringen Mengen hergestellt. Wie der Wasserstoff von Schottland einmal nach Bayern gelangen soll und wann, ist noch offen.

Bis 2030 möchte Bayern an einer Wasserstoffpipeline angeschlossen sein. Zwischenzeitlich wäre auch der Transport per Schiff von Aberdeen aus möglich, so der schottische Wirtschaftsminister McKee. Er ist zuversichtlich, dass sein Land schon bald in großem Stil Wasserstoff exportieren kann. "Es gibt erhebliches Potenzial und wir bauen die Windparks in den nächsten Jahren schnell aus. Wir werden vieles davon verwenden um Wasserstoff zu erzeugen und möchten gerne auch mit Partnern zusammenarbeiten, vor allem mit Deutschland", so der schottische Minister.

Die nun unterzeichnete Absichtserklärung mit Bayern sei ein wichtiges Signal an Unternehmen nun auch schnell in Wasserstoff zu investieren.