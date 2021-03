Bayern über dem Grenzwert: Harter Lockdown oder anders lockern?

Spahn erwägt erwägt Einschränkungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beklagte in Berlin, die zur Verfügung stehenden Mittel wie Impfungen und Schnelltests reichten derzeit nicht aus, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. "Die steigenden Fallzahlen bedeuten, dass wir in den nächsten Wochen keine weiteren Öffnungsschritte gehen können." Es müssten "im Gegenteil vielleicht sogar Schritte rückwärts" gegangen werden, sagte Spahn.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht Deutschland am Beginn einer "fulminanten dritten Welle" und forderte: "Wir müssen zurück in den Lockdown". RKI-Vize-Präsident Lars Schaade appellierte an die Menschen, ihre Kontakte zu reduzieren und sich an die Hygieneregeln zu halten. "Verbringen Sie die Ostertage nur im engsten Kreis", sagte Schaade. "Ich bitte Sie auch, verzichten sie auf Reisen im In- und Ausland."

Söder hält am Inzidenzwert fest

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisierte diese Woche bereits, dass die "Notbremse" in den Bundesländern zum Teil unterschiedlich geregelt sei - in manchen Ländern gebe es beispielsweise keinen Automatismus wie in Bayern. "Die Notbremse muss einheitlich gestaltet werden", forderte Söder mit Blick auf den für Montag geplanten Corona-Gipfel. Die Notbremse sei der "zentrale Schlüssel", um auch Öffnungen unter einer Inzidenz von 100 rechtfertigen zu können.

Damit verbunden ist für Söder, dass Bayern am Inzidenzwert als alleinigem Parameter für Öffnungen und Verschärfungen festhält. "Es gibt keinen Anlass, vom System der Inzidenzen abzukehren", betonte er nach einer Kabinettssitzung am Dienstag. Der Inzidenzwert sei eine Vorwarnstufe: "Wir haben das jetzt zweimal erlebt: Erst steigt die Inzidenz, dann mit der Zeit die Belastung in den den Krankenhäusern."

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mahnte heute, alle Länder müssten nun "sehr konsequent" die gemeinsamen Beschlüsse zur Notbremse umsetzen. Die zunächst nur angenommene dritte Welle der Pandemie sei inzwischen real - und sie sei "stark". Er sehe sich durch die aktuelle Entwicklung in der Einschätzung bestätigt, dass "verfrühte Öffnungen" kontraproduktiv wirkten.

Bisher keine Perspektive für Hotels

Söder zeigte sich mit Blick auf steigende Infektionszahlen skeptisch, dass es zu Ostern Lockerungen beispielsweise für Hotels geben wird. Dagegen forderte der Tourismusverband DTV vor den Bund-Länder-Beratungen eine Öffnungsperspektive für die Branche. "Es kann doch nicht sein, dass Ostern auf Mallorca möglich ist, aber kein Urlaub an Ostsee, Mosel oder im Allgäu", sagt DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz. "Das kann niemand verstehen." Unzählige Betriebe seien unverschuldet in Existenznot.

Statistik-Professor: Auch andere Daten berücksichtigen

Der Münchner Statistik-Professor Helmut Küchenhoff plädierte im B5-Interview dafür, sich bei der Bewertung der Corona-Lage nicht nur auf eine einzige Zahl zu konzentrieren. Er verwies darauf, dass auch das Robert-Koch-Institut unterschiedliche Daten berücksichtige und dann zu einem Bild zusammenfüge. Wichtig für die Beurteilung der Gesamtsituation sei beispielsweise auch die Zahl der Neuaufnahmen in Intensivstationen, der sogenannte R-Wert und die Zahl der Todesfälle.

Küchenhoff sprach sich zudem für eine differenzierte Betrachtungsweise der Inzidenzen aus. Seiner Meinung nach sollten Inzidenzwerte nicht nur nach Regionen, sondern auch getrennt nach Altersgruppen ausgewiesen werden. "Wenn sich ein 80-Jähriger infiziert, ist das viel schlimmer als bei einem Jugendlichen. Jugendliche haben keine ernsten Probleme, der alte Mann ist in Lebensgefahr."

Auch FDP gegen Fixierung auf Infektionszahlen

Ähnlich argumentiert auch die FDP im bayerischen Landtag. Sie beklagt, die Inzidenz allein gebe kein umfassendes Bild der Lage. Fraktionschef Martin Hagen verwies zuletzt mehrfach darauf, dass es einen erheblichen Unterschied mache, ob sich 50 junge und gesunde Menschen infizieren oder 50 alte Menschen mit Vorerkrankungen.

Die Liberalen verlangen, neben den Infektionszahlen auch die Krankenhauskapazitäten und den Impffortschritt zu berücksichtigen. "Das ermöglicht eine schnellere Rückkehr zur Normalität als die reine Fixierung auf Inzidenzwerte", sagte Hagen vor zwei Wochen im Landtag.

Freie Wähler fordern "Abkehr von der Inzidenz"

Auch innerhalb der schwarz-orangen Koalition ist die alleinige Fokussierung auf Inzidenzwerte schon lange umstritten. Die Freien Wähler um ihren Vorsitzenden und Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger haben in dieser Frage eine ganz andere Position als Söder. Am Donnerstag betonte Freie-Wähler-Generalsekretärin Susann Enders erneut: "Klar wird, dass der alleinige Fokus auf die Inzidenz falsch ist." Zwar sein ein umsichtiger Umgang mit dem Virus unerlässlich, der jetzige Lockdown stoße aber an wirtschaftliche und gesellschaftliche Grenzen.

Laut Enders gilt es nun, die Mittel einzusetzen, die es gebe: "Hygiene-Regeln, Umsicht, Impfungen, Testungen, Medikamente, Blick auf die Belegung der Krankenhäuser, eine Abkehr von der Inzidenz und eine regionale Betrachtung." Die Freien Wähler machen sich dafür stark, trotz der steigenden Zahlen Handel und Gastronomie zu öffnen - "mit Maske, mit Abstand und gegebenenfalls mit Schnelltests".

Traunsteiner Konzept: Impffortschritt soll entscheidend sein

Mittlerweile wird Söders Festhalten an der Inzidenz als zentralem Maßstab auch innerhalb der CSU zunehmend in Frage gestellt. Neben den CSU-Landräten von Rosenheim, Fürstenfeldbruck und Altötting stellte sich auch die Junge Union Oberbayern hinter das Corona-Öffnungskonzept des Traunsteiner Landrats Siegfried Walch (CSU). Dessen Fünf-Punkte-Plan schlägt vor, "jedem maßgeblichen Fortschritt bei den Impfungen" klar definierte Öffnungs- und Lockerungsschritte folgen zu lassen.

Demnach sollen zum Beispiel Schulen und Kitas wieder öffnen können, wenn 70 Prozent der Menschen aus der ersten Priorisierungsgruppe wie Ärzte und Altersheim-Bewohner geimpft sind. Dieses Ziel solle bis 15. April erreicht werden. Bis 1. Mai sollten zudem 70 Prozent der Menschen in der zweiten Priorisierungsgruppe vollständig geimpft sein, was zu mehr Öffnungen in der Gastronomie führen könne. Nach der Immunisierung von 70 Prozent der Menschen in Gruppe 3 (1. Juni) könnten Veranstaltungen mit 100 Menschen erlaubt werden und alle Kontaktbeschränkungen abgeschafft werden.

Söder hält "mehr Freiheiten" bei hohen Impfquoten für möglich

Der oberbayerische JU-Bezirkschef Daniel Artmann lobte nach einer Schalte seines Verbands den Plan aus Traunstein. "Die Menschen in unserem Land wollen eine verlässliche Perspektive zurück in die Normalität", sagte er am späten Donnerstagabend. "Das Konzept von Siegfried Walch zeigt diesen Weg auf: Öffnen nach Impffortschritt, weg von der Anknüpfung an den Inzidenzwert."

Zumindest "mittelfristig" kann sich auch Söder nach eigenen Angaben vorstellen, dass Fortschritte beim Impfen zu Erleichterungen führen werden. "Bei hohen Impfquoten ist es auch zulässig, das Ganze mit weitergehenden Freiheiten zu verbinden", sagte er dazu am Dienstag. "Es muss auch erkennbar sein für die Menschen, dass sich was verändert."