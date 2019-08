Bayern setzt bei Debatte um Deutschkenntnisse auf Integration

Kultusminister Piazolo: Integration statt Ausgrenzung

Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern sieht Bayern hingegen schon gut aufgestellt: Im Vorkurs Deutsch lernen Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen, in den letzten eineinhalb Jahren vor der Grundschule verstärkt die Sprache. Hier kooperieren Erzieher und Grundschullehrkräfte miteinander. Außerdem bieten sogenannte Deutschklassen Nicht-Muttersprachlern die Möglichkeit in ein, maximal zwei Jahren Deutsch zu lernen, bevor sie am regulären Unterricht teilnehmen. Im vergangenen Schuljahr 2018/2019 gab es rund 530 Deutschklassen mit rund 8.500 Schülerinnen und Schülern an Grund- und Mittelschulen.

Die Forderung Linnemanns kann Kultusminister Piazolo nicht nachvollziehen. Dessen Vorschlag würde Ausgrenzung fördern, er hingegen schreibe Integration ganz groß. Während beziehungsweise nach der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 habe man so besonders viele Schüler mit Sprachproblemen gehabt. Da habe man aber sofort gehandelt und schon 1.000 zusätzliche Stellen geschaffen.

Im Schuljahr 2017/18 gab es an Bayerns Grundschulen 116.593 Schüler mit Migrationshintergrund. Wie hoch deren Sprachniveau genau ist, ist schwer zu sagen. Dennoch gibt es zum Beispiel die Regelung, dass eine Grundschulklasse, in der 50 Prozent oder mehr Schüler Migrationshintergrund haben, schon bei einer Schülerzahl von 26 geteilt wird. Normal wird erst ab maximal 29 Schülern eine zweite Klasse eingerichtet.