Bayern erwartet ukrainische Flüchtlinge

Nach nur wenigen Tagen Krieg und mehreren 100.000 Flüchtenden aus der Ukraine bereitet sich Bayern auf die Versorgung dieser Menschen vor. Landkreise und Kommunen sind bereits dabei, auszuloten, wo konkret wie viele Hilfsbedürftige untergebracht werden können. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Für Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geht es hier um Kriegsflüchtlinge, denen man helfen müsse. Das sei aus europäischer Solidarität selbstverständlich, wie ein Sprecher des Innenministeriums in München sagte.

Kurzfristige Notunterkünfte für Geflüchtete

So hat sich Landkreis Oberallgäu bereits vorbereitet, um kurzfristig bis zu 400 Menschen in Notunterkünften unterzubringen. Dafür soll zunächst die Turnhalle der Immenstädter Berufsschule hergerichtet werden. Der Landrat des Landkreises München, Christoph Göbel (CSU), rief die Bevölkerung zum Helfen auf.

"Wenn Sie Platz zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine haben, sei es in Privathäusern, Wohnungen oder anderen geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, die derzeit zur Verfügung stehen, melden Sie diesen bitte an uns." Aufruf des Münchner Landrats Christoph Göbel.

Im Landkreis Traunstein ist nach Angaben des Landrats Siegfried Walch (CSU) bereits ein Stab von Mitarbeitern damit beschäftigt, entsprechende Unterkünfte vorzubereiten.

Platzkapazitäten in Bayerns Städten

Auch die Kommunen sind aktiv. München etwa kann kurzfristig rund 500 Plätze für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung stellen. Weitere 1.000 Plätze würden derzeit vorbereitet, hieß es. Auch könnten ausreichende medizinische Kapazitäten bereitgestellt werden. "Dass wir schnell und professionell helfen können, haben wir ja schon 2015 gezeigt. Auf diese Strukturen und Erfahrungen können wir jetzt zurückgreifen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Auch die Frankenmetropole Nürnberg, wo bereits mehr als 4.000 Ukrainer leben, hat schon ganz konkrete Maßnahmen getroffen. "Die Melde- und die Ausländerbehörde ist vorbereitet, rechtliche und organisatorische Voraussetzungen sind hier in Abstimmung mit den Behörden des Freistaats geschaffen. Das Amt für Migration hat für ukrainische Bürger bereits einen Hinweis auf der städtischen Internetseite mit wichtigen Links eingerichtet, so ein Stadtsprecher.

Rückgriff auf bewährte Strukturen

Die größte fränkische Kommune, heißt es weiter, sei darauf vorbereitet, nicht nur Flüchtlinge, die über den deutschlandweiten Schlüssel verteilt werden, zu versorgen. Auch Familienangehörige oder Freunde von Einwohnern erhielten Unterstützung. Man könne auf bewährte Strukturen in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, der Feuerwehr und kommunalen Einrichtungen zurückgreifen.

In Augsburg sagte die Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU): "Wir sind bereit, unseren Part zu leisten", Die Stadt habe Kapazitäten, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Auch stünden die Kommune und der Ukrainische Verein in Augsburg im Austausch, um konkrete Hilfsmaßnahmen der Stadtgesellschaft zu initiieren. Dazu gehört auch ein eingerichtetes Spendenkonto.

Unterricht für geflüchtete Kinder

Das bayerische Kultusministerium trifft Vorkehrungen, damit geflüchtete Kinder aus der Ukraine an den Schulen unterrichtet werden können. "Wir planen, die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in die entsprechenden Klassen für Geflüchtete in ganz Bayern aufzunehmen. Wir lassen sie keinesfalls allein", so Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Sonntag in München. Bayern verfüge über bewährte Instrumente für die schulische Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen.