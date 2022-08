"Murks": Bayern bekräftigt Kritik an Gasumlage

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Diskussionen um die Gasumlage zu beenden und stattdessen die Energiesteuer zu senken. Es müsse in der gegenwärtigen Lage möglichst viel Geld beim Verbraucher belassen werden. "Bayern fordert seit Monaten, die Strom- und Energiesteuer auf alle Energieträger auf das europäische Mindestmaß abzusenken, um alle Verbraucher endlich wirksam zu entlasten", sagte Füracker der Deutschen Presse-Agentur. Volkswirte sind bezüglich solcher Vorschläge skeptisch, weil der von hohen Preisen gesetzte Anreiz zum sparsamen Umgang mit Energie dann wegfallen würde.

Füracker kritisiert fehlendes Gesamtkonzept

"Die Bundesregierung ist verantwortlich für die Versorgungssicherheit, aber neben der Energiebeschaffung ist die größte Herausforderung für den Verbraucher der am Ende stehende Preis", sagte Füracker. "Anstatt den Menschen wie auch der Wirtschaft Planungssicherheit für den Winter zu geben, verschwendet die Bundesregierung ihre Zeit mit dem Hinbiegen einer fehlkonstruierten Sonderumlage", betonte er mit Blick auf die Debatte um die geplante Gasumlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde.

"Die Gasumlage steht möglicherweise schon vor dem Aus, bevor sie gestartet ist. Die Ungereimtheiten sind offensichtlich", sagte Füracker. Die gesamte Entlastungspolitik der Bundesregierung bezeichnete Füracker als "ein einziges Durcheinander". Es fehle ein Gesamtkonzept.

Aiwanger: Viele Unternehmen könnten schnell auf Öl umstellen...

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bezeichnete die Gasumlage als "Murks". Die Bundesregierung müsse gezielter den Gasverbrauch dort einsparen, wo dies technisch möglich sei, um Gas für diejenigen bereitzuhalten, die es nicht ersetzen könnten. "Viele Unternehmen könnten und würden auf Knopfdruck von Gas auf Öl oder andere Energieträger umstellen, wenn ihnen die Mehrkosten ersetzt würden", betonte Aiwanger.

Die Bundesregierung müsse darauf achten, dass das Geld aus einer Gasumlage nicht an Importeure und Händler ausgeschüttet werde, die derzeit mehr Geld verdienten als vor der Krise. Andererseits dürfe die Branche in Zeiten der Krise auch nicht alleine gelassen und damit riskiert werden, dass Lieferverträge nicht mehr bedient würden. Notfalls müsse der Staat selbst als Einkäufer auftreten. "Aber er darf nicht das Geld der Bürger mit der Gießkanne undifferenziert in die Branche gießen", sagte Aiwanger.

Union will Umlage kippen

Zuvor hatten die beiden Unions-Parteichefs Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) bereits keine gutes Haar mehr an der geplanten Maßnahme gelassen. Söder etwa twitterte, "die Gasumlage ist so nicht zu halten." Merz kritisierte, dass auch Firmen von der Gasumlage profitieren könnten, denen es wirtschaftlich gut geht. Und CDU-Generalsekretär Mario Czaja kündigte an, die Unionsfraktion werde in der nächsten Sitzungswoche beantragen, die umstrittene Umlage zurückzunehmen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach im Bayerischen Rundfunk von "Umlageabzocke". "Gleichzeitig Rekordgewinne bei den Unternehmen zu verursachen und Rekordbelastungen bei den Bürgern", sei "ein unmögliches Vorgehen und muss gestoppt werden".

Gasumlage auch im Regierungslager umstritten

Kritik an der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplanten Maßnahme kommt aber auch aus den Reihen der Regierungsparteien. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte Habeck zu einer Korrektur auf: "Die Gasumlage in der jetzigen Form ist außerordentlich problematisch. Die finanzielle Lage eines Unternehmens ist derzeit völlig unberücksichtigt", sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur. Die Umlage sollte aber nicht dazu führen, dass ein Unternehmen zusätzlich daran verdiene.

SPD-Chef Lars Klingbeil erklärte, es sei nun "wichtig, dass wir die handwerklichen Fehler, die bei der Gasumlage passiert sind, gemeinsam ausräumen". Für ihn seien die Kriterien dafür, wann ein Unternehmen Geld aus der Umlage bekommt, bislang nicht nachvollziehbar. "Es kann nicht sein, dass Unternehmen, die in der Krise Milliarden verdient haben, noch Milliarden an Steuergeld kassieren."

Habeck und Lindner wollen nachbessern

In der Bundesregierung hat man den Handlungsbedarf erkannt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte bereits klar gemacht, man scheue sich nicht vor Korrekturen. Und Habeck selbst hatte erklärt, dass der Kreis der berechtigten Unternehmen möglichst noch verkleinert werden solle. Es gehe darum, "Trittbrettfahrern", also eigentlich profitablen Gasimporteuren, den Zugang dazu zu erschweren, so Habeck.

In Kürze will die Bundesregierung außerdem ihr drittes Entlastungspaket vorstellen. Ein neues Paket werde "in wenigen Tagen" auf dem Tisch liegen, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Die Bundesregierung hat bereits zwei Entlastungspakete geschnürt, Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr und die Steuersenkung auf Sprit laufen Ende des Monats allerdings aus. Deswegen sei es umso wichtiger, "dass das dritte Entlastungspaket idealerweise sogar noch bekannt wird, bevor kommenden Donnerstag der Hammer fällt", so Kühnert. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Donnerstag ebenfalls angekündigt, die Regierung werde rasch einen Vorschlag machen - und dieses Mal sollen den Worten des Kanzlers nach auch Rentnerinnen und Rentner besonders von den Hilfen profitieren.

Verbände sorgen sich um "gesellschaftlichen Zusammenhalt"

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise fordert der Mittelstand auch einen Schutzschirm für Unternehmen. Es sei analog zur Corona-Pandemie ein Härtefall-Fonds für Unternehmen notwendig, die besonders vom Energiepreis gebeutelt und international nicht mehr wettbewerbsfähig seien, sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft.

Am Wochenende hatte sich außerdem ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden, Gewerkschaften sowie der Städte- und Gemeindebund an die Bundesregierungen gewandt und zügig eine umfassenden Entlastungen der Bürger gefordert.

Gasumlage: 2,4 Cent pro Kilowattstunde ab Oktober

Die Gasumlage von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollen Gaskunden ab Oktober zahlen. Das Geld soll Firmen entlasten, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland teuer Gas nachkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Die so entstehenden Mehrkosten sollen den Unternehmen ab Oktober zu 90 Prozent ersetzt werden. So sollen Firmenpleiten und letztlich Lieferausfälle verhindert werden.

Anspruch auf Geld aus der Umlage haben zwölf Unternehmen angemeldet. Die Ansprüche belaufen sich auf insgesamt rund 34 Milliarden Euro - ein Großteil entfällt auf die angeschlagenen Gasimporteure Uniper und Sefe (Securing Energy for Europe GmbH, ehemals Gazprom Germania). Es gibt aber auch Unternehmen auf der Liste, die derzeit nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken.

(Mit Material von dpa und AFP)