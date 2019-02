vor 39 Minuten

Bayerisches Kabinett will Streit um Familiengeld beenden

Keine zwei Wochen nach der beschlossenen Klage der Staatsregierung in Sachen Familiengeld will das bayerische Kabinett einem Kompromiss zustimmen. So soll das Tauziehen um das bayerische Familiengeld für Hartz-IV-Empfänger beendet werden.