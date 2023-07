Bayerischer SPD-Abgeordneter Schrodi muss Ordnungsgeld zahlen

Wegen einer Beschimpfung vor der Debatte zum Heizungsgesetz muss der Fürstenfeldbrucker SPD-Abgeordnete Michael Schrodi ein Ordnungsgeld zahlen. Der 46-Jährige habe einen "derartigen verbalen Angriff" auf das Sitzungspräsidium und einzelne Abgeordnete verübt, dass dies nicht mehr "als geringfügige Verletzung der parlamentarischen Ordnung" gewertet werden könne, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am Freitag. Sie verhängte deshalb ein Ordnungsgeld - dieses beträgt laut Hausordnung in solchen Fällen 1.000 Euro.

Unionspolitiker bei Debatte zum Heizungsgesetzt beschimpft?

Der Vorfall trug sich am Freitagvormittag zu, nachdem die Union per Geschäftsordnungsantrag Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu der Debatte zum Heizungsgesetz herbeizitieren wollte. Bas wollte dies erst über eine Abstimmung per Handzeichen entscheiden. Mit ihren beiden Schriftführern, darunter der CDU-Abgeordnete Michael Donth, war sie sich aber nicht einig, wie votiert wurde. Bas ordnete daraufhin einen sogenannten Hammelsprung an, bei dem die Abgeordneten den Saal verlassen und dann durch Türen für "Ja", "Nein" und "Enthaltung" zurückkehren.

Laut offiziellem Sitzungsprotokoll gab es nach der Hammelsprung-Entscheidung nicht nur Beifall von Abgeordneten von CDU/CSU, sondern auch von der AfD. Während einige seiner Kolleginnen und Kollegen den Saal bereits verließen, ging der Gymnasiallehrer Schrodi zur Präsidiumsbank und redete auf Donth ein. Danach lief er in Richtung von Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) und rief sichtlich erregt mehrfach laufstark etwas.

Schrodi laut Sitzungsprotokoll: "Mit den Faschisten gemeinsam!"

Dem Sitzungsprotokoll zufolge rief Schrodi zunächst an den Sitzungsvorstand gewandt: "Mit der AfD gemeinsam! Wunderbar!" Richtung CDU/CSU sagte Schrodi demnach: "Mit den Faschisten gemeinsam! Eine Unverschämtheit ist das! So geht das nicht!" Mögliche weitere Äußerungen, die Schrodi offenbar machte, waren bis Freitagnachmittag nicht im Protokoll festgehalten.

Schrodi selbst sagte dem Magazin "Stern", er habe gegen "ein unerhörtes Verhalten der CDU" protestiert. Er habe sowohl Donth als auch Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gesagt: "Gemeinsam mit Faschisten einen solchen Popanz zu machen, ist inakzeptabel." Eine teils berichtete wüstere Beschimpfung dementierte Schrodi.

Schrodi will Ordnungsgeld akzeptieren

Merz griff den Vorfall später auf, als er zum Heizungsgesetz sprach. Als er mehrfach durch Rufe unterbrochen wurde, sagte der Unionsfraktionschef: "Soll ich die Zwischenrufe wiederholen, die wir hier eben in der Pause aus Ihren Reihen gehört haben? (...) Können Sie nicht einmal einen kurzen Augenblick den Mund halten?"

Schrodi will sich nun für seine Äußerungen beim Bundestagspräsidium entschuldigen, wie er dem "Stern" sagte. Das Ordnungsgeld werde er akzeptieren. Die Möglichkeit, ein Ord­nungsgeld bei Störungen im Parlament zu verhängen, hatte der Bundestag erst 2021 in der Geschäftsordnung verankert.