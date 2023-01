Bayerischer Papst Benedikt XVI. in Rom beigesetzt

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung des verstorbenen Papst Benedikts XVI. hat am Donnerstagvormittag auf dem Petersdom in Rom stattgefunden. Geleitet wurde die Trauerfeier von Benedikts Nachfolger Papst Franziskus. Bei der Trauerfeier würdigte Franziskus die Weisheit und das Feingefühl seines Vorgängers.

In seiner Predigt ging Franziskus besonders auf Benedikts Gottvertrauen, seine Hingabe im Gebet und die Liebe zum Evangelium ein. Er erinnerte zudem an die Mühen des Papsttums, nämlich die schwierigen Aufgaben, denen sich "ein Hirte" stellen müsse, "zwischen Kreuzungspunkten und Widersprüchen".

Benedikt XVI. war am Silvestermorgen mit 95 Jahren verstorben

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. war am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae in den vatikanischen Gärten gestorben. Benedikt, der mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger hieß, war von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising, anschließend Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan und wurde 2005 zum Nachfolger von Paps Johannes Paul II. gewählt. Im Februar 2013 schrieb er Kirchengeschichte, indem er freiwillig von seinem Amt zurücktrat. Nach knapp 500 Jahren war Benedikt der erste Deutsche auf dem Stuhl Petri.

Papst Franziskus leitete die Trauerfeier wegen Knieproblemen im Sitzen. Deshalb übernahm Giovanni Battista Re, seit 2020 Kardinaldekan des Kardinalskollegiums, einige Aufgaben im Gottesdienst. Dies beförderte erneut Spekulationen, ob der jetzige Papst Franziskus sich möglicherweise bald ein Beispiel an seinem Vorgänger nimmt und zurücktreten könnte.

Tausende nehmen Abschied

Zehntausende waren auf den Petersplatz gekommen, um von Benedikt Abschied zu nehmen. In den drei Tagen zuvor hatten knapp 200.000 Menschen dem im Petersdom aufgebahrten früheren Papst die letzte Ehre erwiesen.

Schließlich erwähnte Franziskus in seiner Predigt auch die Rolle der Katholiken, die einem Papst anvertraut seien. Sie begleiteten sein Leben und vertrauten es anschließend Gott an. Er rief die Gläubigen dazu auf, Benedikt mit Dankbarkeit und Hoffnung noch einmal jene Liebe zu erweisen, die nicht vergehe. "Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst!"

Viele Gläubige aus Benedikts bayerischer Heimat angereist

Eine große Abordnung aus Benedikts bayerischer Heimat nahm an der Totenmesse in Rom teil. Viele bewegte vor allem die zum Ende gespielte Bayernhymne. Neben der offiziellen Delegation um Ministerpräsident Markus Söder waren rund 200 Gebirgsschützen aus 47 Kompanien und Trachtler dabei, Studentenverbindungen aus Regensburg, Eichstätt und München und die freiwillige Feuerwehr aus Pentling bei Regensburg, Joseph Ratzingers letztem Wohnort in Bayern.

Eine Delegation aus dem Regensburger Heimatbistum des emeritierten Papstes Benedikt XVI. war bereits am Mittwoch nach Rom gereist. Am aufgebahrten Leichnam seien sie von Georg Gänswein, dem langjährigen Privatsekretär und Vertrauten des emeritierten Papstes, begrüßt worden, sagte Sebastian Hopfensberger, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Pentling. Zusammen hätten sie des Verstorbenen gedacht.

Beisetzung in der Krypta im ehemaligen Grab von Johannes Paul II.

Gudrun Sailer von "Radio Vatikan" beschrieb die Trauerfeier für Benedikt XVI. als "sparsame, sehr würdige Trauerfeier". Die Predigt von Franziskus sei "extrem vergeistigt" gewesen, in dieser Form aber gut auf den verstorbenen Papst zugeschnitten. Was von ihm bleiben werde, seien seine Schriften, die theologische Bestseller seien.

Nach dem Trauergottesdienst wurde Benedikt in der Krypta des Petersdoms unter Ausschluss der Öffentlichkeit im engsten Kreise beigesetzt. Er wird, wie es sein Wunsch war, im ehemaligen Grab seines Vorgängers, Papst Johannes Paul II., beigesetzt. Johannes Paul II. wurde nach seiner Heiligsprechung 2011 umgebettet in die Sankt Sebastian Kapelle in einem Seitenschiff des Petersdoms.

Steinmeier: "Großer Theologe" mit "großer Bescheidenheit"

Als "großen Theologen" mit einer "großen Bescheidenheit" würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Benedikt in einem Interview nach der Trauerfeier. Er sei hochrespektiert in Europa und in der Welt gewesen. Steinmeier erinnerte auch an Benedikts Rede im Deutschen Bundestag, in der er die Politiker aufrief, sich für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt stark zu machen.

Benedikts enge Bindung zu Bayern hoben sowohl Georg Bätzing, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz, als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hervor. Söder griff den Moment heraus, an dem die Bayernhymne gespielt wurde. Das sei auch für ihn "sehr bewegend" gewesen.