Bayerische Politiker im Visier von Hackerangriff

Als eine Art Adventskalender haben die Hacker ihre Daten verpackt und jeden Tag im Dezember weitere Informationen veröffentlicht. Der Datenleak wurde wohl erst jetzt bekannt, nachdem der Youtuber Simon Unge in einem Video von einem Hackerangriff auf ihn gesprochen hatte.

Hackerangriff: Auch bayerische Politiker betroffen

In dem Datensatz enthalten sind auch Informationen zu bayerischen Abgeordneten im Bundes- und Landtag. Einzusehen sind Handynummern, Büronummern, E-Mail-Adressen und Adressen. Eine erste BR-Auswertung der Dokumente, die bayerische Politiker betreffen, hat ergeben, dass es sich nicht um politisch brisante Inhalte handelt. Allerdings sind zum Teil sehr persönliche Daten betroffen wie Bewerbungsschreiben, Rechnungen, parteiinterne und private Kommunikation oder Kontoauszüge.

Fast alle Parteien von Hackerangriff betroffen

In Bayern stehen alle Parteien außer den Freien Wählern und der AfD auf dem Radar: CSU, SPD, Grüne, Linke und die FDP. Bei der CSU sind zum Beispiel die Mobilnummern von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer oder Digitalstaatssekretärin Dorothee Bär genannt, beim Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt sind Briefe an die CDU und SPD hinterlegt. Dobrindt sagte bei der CSU-Klausur in Seeon: "Wir sind heute spät nachts darüber informiert worden, dass es da ein Leak gibt, bei dem Daten von Politikern unterschiedlicher Fraktionen betroffen sind. Zurzeit sind die zuständigen Behörden dabei, das aufzuarbeiten.“

"Die Bundesregierung nimmt den Vorgang sehr ernst. Der Hackerangriff wird von den zuständigen Sicherheitsbehörden ausgewertet und analysiert. Dieser Prozess dauert an. Es ist daher für ein Fazit noch zu früh. Aus dem Grund sollten und können derzeit auch noch keine konkreten Schlüsse und Konsequenzen aus dem Angriff gezogen werden.“ Dorothee Bär, Digitalstaatssekretärin

Alte Handynummer von Söder geleakt

Erste Analysen des BR zeigen, dass die Daten zum Großteil stimmen, teilweise sind sie veraltet. So ist die Handynummer von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht mehr aktuell, viele andere sind noch korrekt. Bundesinnenminister Horst Seehofer und sein bayerischer Kollege Joachim Herrmann (beide CSU) tauchen nicht im Datensatz auf.

Von der SPD sind nach BR-Recherchen zehn aktuelle Abgeordnete im Landtag betroffen - so zum Beispiel Natascha Kohnen und Markus Rinderspacher. Auch alle aktuellen bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten wie Staatssekretär Florian Pronold und Florian Post tauchen in dem Leak auf. Der Münchner Abgeordnete Post sagte dem BR, dass darunter mindestens eine gefälschte Datei eingefügt worden sei, sie enthalte massive fremdenfeindliche Inhalte. Andere Informationen wie zum Beispiel Kontoauszüge seien aber echt. Auch Bayerns FDP-Chef Daniel Föst, Claudia Roth und Katrharina Schulze von den Grünen sowie Klaus Ernst von den Linken sind von dem Angriff betroffen.

Wer steckt dahinter?

Im Zuge des Hackerangriffs wurden massenweise Daten und Dokumente von deutschen Politikern, aber auch Journalisten, Moderatoren oder Musikern veröffentlicht. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Mittlerweile wurden der Twitter-Account, von dem die Daten stammen und der über 17.000 Follower hatte, und ein zugehöriger Blog gesperrt.