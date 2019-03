Bayerische Landessynode im Zeichen des Friedens

Lange stand die evangelische Kirche im Schatten der katholischen Kirche, wenn über den Missbrauch Minderjähriger berichtet wurde. Das hat sich inzwischen geändert. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sagte bei der Tagung der Landessynode in Lindau: "Jeder Fall von sexuellem Missbrauch widerspricht dem, wofür die Kirche steht." Der Landesbischof verlangte eine konsequente Aufklärung: "Die Konsequenz ist, dass wir alles tun müssen, um genau hinzuschauen, um hinzuschauen, was ist passiert und vor allem auch hinzuschauen, wie kann in Zukunft so etwas vermieden werden."

Externer Beauftragter für konkreten Fall sexuellen Missbrauchs

Bei einem konkreten Fall sexuellen Missbrauchs in den neunziger Jahren habe die Landeskirche definitiv Fehler gemacht hat, so Bedford-Strohm. Es sei bereits ein externer Experte beauftragt worden, ein Gutachten zu erstellen. Dieser habe Zugang zu allen relevanten Akten.

Einsetzen für den Frieden

Schwerpunkt des diesjährigen Treffens ist außerdem das Thema Frieden. Heinrich Bedford-Strohm plädierte dafür, Konflikte durch Entwicklungshilfe zu verhindern. Er könne nicht verstehen, dass in Deutschland immer mehr Geld für Verteidigung ausgegeben werde, während im Haushaltsplan der Bundesregierung die Mittel für Entwicklungshilfe gekürzt werden.

Rechtsextremistische Subkultur im Internet ist "Quelle von Unfrieden"

Eine der "wichtigsten Quellen von Unfrieden" sieht Bedford-Strohm in der propagandistischen Nutzung des Internets. Es dürfe nicht hingenommen werden, dass es im Netz eine rechtsextremistische Subkultur gebe, die offensichtlich global vernetzt sei.

"In einem Europa, in dem sich Spaltungstendenzen verstärken und sich Bewegungen ausbreiten, die Hassbotschaften aussenden, sollen die Kirchen für einen Weg der Versöhnung einstehen." Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm