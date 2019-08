03.08.2019, 16:52 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bayerische Grünen-Abgeordnete Bause in China unerwünscht

Margarete Bause engagiert sich seit längerem für die muslimische Minderheit der Uiguren in China. Peking will der Grünen-Bundestagsabgeordneten aus Bayern offenbar deshalb die Einreise ins Land verweigern. Das sei "absolut inakzeptabel", so Bause.