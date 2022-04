Bayerische Grüne hätten Corona-Schutzmaßnahmen gerne verlängert

Bayern lockert die Corona-Regeln: Ab Sonntag gelten nur noch Maßnahmen zum sogenannten "Basisschutz". Die Maskenpflicht entfällt überwiegend und ist zum Beispiel beim Einkaufen, in Freizeiteinrichtungen und auch in Schulen bloß noch empfohlen - trotz hoher Corona-Zahlen. Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek sieht den Grund dafür in der seiner Ansicht nach untauglichen Hotspot Regelung des Bundes. Wie Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag das findet, hat sie im BR24 Thema des Tages verdeutlicht.

Grüne fordern Hotspot-Regelung

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hatte im BR24 Thema des Tages die Hotspot-Regelung als untauglich bezeichnet und den bayerischen Weg verteidigt, nicht pauschal den gesamten Freistaat als Hotspot auszuweisen. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hatten sich für diese Möglichkeit entschieden. "Ich verstehe wirklich nicht, warum die Söder-Regierung diesen Trumpf nicht zieht", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze im BR24 Interview eine Stunde später. "Ich sage da ganz klar, dass der Gesundheitsminister falsch liegt", fügte sie hinzu.

Maskenpflicht beim Einkaufen beibehalten

Schulze zeigte sich enttäuscht vom bayerischen Gesundheitsminister Holetschek. Es sei unverantwortlich, dass dieser den gesetzlichen Rahmen nicht nutze, um die Pandemie stärker einzuschränken. Schulze wörtlich: "Ich höre nur von ihm, die Ampel ist schuld, Berlin ist schuld. Er würde ja gern, aber er kann nicht. Ganz ehrlich: Seine Partei ist in der Regierung, wenn man will dann könnte man mehr." Außerdem sei die Maske ihrer Überzeugung nach "ein verhältnismäßiges Mittel", "um gerade die vulnerablen Gruppen in unserer Gesellschaft zu schützen." Die Maske im Supermarkt zu tragen, hätten ja alle in den vergangenen beiden Jahren gut hinbekommen, fügte sie hinzu.

Personalnotstand in den Kliniken

Die Grünen-Politikerin verwies auch auf die starken Personalausfälle in Kliniken. "Betten pflegen keine Menschen, sondern Menschen pflegen andere Menschen im Krankenhaus", so Schulze wörtlich. "Auch deswegen wäre es ein Akt der Solidarität, dass wir jetzt noch vier Wochen weiter Masken tragen." Dem Koalitionspartner FDP in Berlin attestierte die Fraktionschefin ein "etwas seltsames Freiheitsverständnis". Schulze machte klar: "Ich hätte mir mehr beim Infektionsschutzgesetz gewünscht, aber es war nicht mehr drin."