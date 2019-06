Bayer-Aktie im Aufwind - Hoher Tagesgewinn

Der von Glyphosat-Klagen überzogene Bayer-Konzern geht auf seine internen Kritiker zu und überdenkt seine Prozessstrategie. Ein eigener Ausschuss im Aufsichtsrat soll sich nun mit der Frage befassen, wie man die Klagewelle in den USA wegen des umstrittenen Unkrautvernichters in den Griff bekommt. Auch ein externer Top-Anwalt wurde angeheuert. An der Börse nährte das am Donnerstag die Hoffnung, Bayer könne womöglich doch schon bald auf einen milliardenschweren Vergleich einschwenken, um praktisch alle Glyphosat-Klagen auf einmal vom Tisch zu räumen.

Bayer-Aktie: Größter Tagesgewinn seit zehn Jahren

Die Aktien des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns stiegen um bis zu 8,4 Prozent auf 60,70 Euro und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn seit gut zehn Jahren zu. Die Papiere waren mit Abstand größter Gewinner im Dax - eine Atempause für das Management.

Hedgefonds "Elliot" legt Bayer-Beteiligung offen und erhöht Druck

Vor allem der Hedgefonds Elliott hatte den Druck auf die Bayer-Führung zuletzt offenbar erhöht. Am Mittwochabend legte der Investor seine Beteiligung bei Bayer - rund zwei Prozent - erstmals offen und begrüßte zugleich die eingeleiteten Maßnahmen an der Prozessfront. Einer mit der Sache vertrauten Person zufolge dringt Elliott zunächst nicht auf radikale Veränderungen wie etwa eine Aufspaltung des Konzerns. "Ein Vergleich hat vorerst Priorität", betonte der Insider. Danach könne man dann schauen, was noch getan werden müsse, um mehr Wert für die Aktionäre zu heben.

Deka: "Bisherige Bayer-Strategie führte nicht zum Erfolg"

Zuspruch kam auch von der Deka, dem Fondshaus der Sparkassen, das zu den größeren Bayer-Investoren gehört. "Durch die direkte Einschaltung des Aufsichtsrats ist ein neues Eskalationsniveau erreicht, das auch hoch notwendig war", erklärte die Deka. "Die bisherige Strategie von Bayer führte nicht zum Erfolg, die Unsicherheit war sehr hoch und das Vertrauen des Kapitalmarktes gering."

Glyphosat: 13.400 Kläger in den USA

Analyst Markus Mayer von Baader Helvea erklärte, die angekündigten Maßnahmen könnten eine Indikation für eine schneller als erwartete Lösung in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sein. In den USA sieht sich Bayer wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Herbizids mit etwa 13.400 Klägern konfrontiert. Seit der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Saatgut-Konzerns Monsanto - aus dessen Haus Glyphosat stammt - hat die Bayer-Aktie rund 40 Prozent verloren.

Hedgefonds Elliot: Aufspaltung von Bayer ist mittelfristige Option

Elliott ist durchaus bekannt für sein harsches Vorgehen gegenüber angezählten Vorständen. Der Hedgefonds des US-Investors Paul Singer hatte zuletzt unter anderem bei Thyssenkrupp, beim Energiekonzern Uniper und beim Anlagenbauer GEA das Management unter Druck gesetzt. Reuters hatte schon Ende vergangenen Jahres von Insidern erfahren, dass Elliott auch bei Bayer eingestiegen ist. Dort tritt der Hedgefonds nun aber noch recht zahm auf.

Dass eine Aufspaltung mittelfristig durchaus eine Option ist, deutete Elliott in seiner Stellungnahme am Mittwochabend aber schon an. Darin hieß es: Der niedrige Aktienkurs von Bayer spiegele den signifikanten Wert der einzelnen Geschäftseinheiten beziehungsweise die bestehende Wertschaffungsmöglichkeit von mehr als 30 Milliarden Euro nicht wider. Elliott forderte Bayer daher auf, auch "langfristige Wertschöpfungsmaßnahmen" zu prüfen. Bayer äußerte sich nicht konkret dazu, ein Sprecher erklärte aber: "Das Unternehmen ist sehr gut positioniert, um dauerhaft profitables Wachstum zu schaffen."