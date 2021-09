Baurecht schlägt Baumschutz: Wenn Bäume Planern weichen müssen

Als Birgit Baumeister an einem Morgen im Frühsommer durch ihr Wohnviertel radelt, kann sie es nicht fassen: Dort wo bislang noch eine Rotbuche stand, findet sie nur noch einen Baumstumpf vor. 150 Jahre lang wuchs der Baum hier, wurde 14 Meter hoch und dann musste er weg. Es wird gebaut. Der Baum sei "würdelos" gefällt worden, sagt Birgit Baumeister und betrauert wie viele andere Anwohner den Verlust der alten Buche mit einem Stammumfang von rund 2,30 Metern.

2.000 Bäume pro Jahr gefällt

Der Fall aus dem Münchner Stadtteil Ramersdorf steht beispielhaft für etwas, das nicht nur in bayerischen Kommunen, sondern bundesweit täglich geschieht: Bäume müssen weichen – für Neubauten und Straßen. In München waren es laut Zahlen des Bund Naturschutz teils über 2.000 Exemplare pro Jahr.

Naturschützer und Anwohner wie Birgit Baumeister kritisieren deshalb, dass zu wenig für den Schutz der Bäume getan wird. Und dass, obwohl diese eine wichtige Rolle für das Klima in Städten spielen: Sie kühlen, wandeln CO2 in Sauerstoff um – und wo sie wachsen, kann Regenwasser besser versickern.

Baurecht wiegt schwerer als Baumschutz

Meistens haben die Bauherren die rechtliche Genehmigung zur Fällung. Denn nur wenige Bäume genießen besonderen Schutz, wie ihn etwa der Titel "Naturdenkmal" gewährt. Viele größere Städte haben zwar sogenannte Baumschutzverordnungen, aber dabei handelt es sich nur um freiwillig auferlegte Regelwerke. Baurecht wiegt schwerer.

Denn Baurecht ist Kernbestand des Eigentums-Grundrechts. Das bedeutet: Wenn ein Bauherr sein volles Recht geltend macht und nur die Baumschutzverordnung einer Fällung entgegensteht, zieht der einzelne Baum den Kürzeren, erklärt Cornelius Mager, Chef der Lokalbaukommission des Münchner Planungsreferats. Die Fällung muss allerdings durch Ersatzpflanzungen oder Ersatzzahlungen ausgeglichen werden.

Unzureichender Ersatz?

Aus der Sicht von Naturschützern funktioniert dieses Kompensations-Modell jedoch nicht. Es würden zu wenige Bäume neu gepflanzt, kritisiert etwa Christian Hierneis und verweist auf Zahlen der Landeshauptstadt München aus den Jahren 2010 bis 2018. Diese belegen, dass in diesem Zeitraum in München mehr als 2.000 Bäume pro Jahr ersatzlos gefällt wurden – trotz Baumschutzverordnung. Hierneis ist erster Vorsitzender der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz Bayern und Sprecher für Umweltpolitik der Grünen im Bayerischen Landtag.

Selbst wenn an anderer Stelle neue Bäume gepflanzt würden, argumentiert Hierneis, dauere es 50 bis 100 Jahre, bis sie die Funktion eines alten Baumes mit einem Stammumfang von rund 80 Zentimetern erfüllen könnten. Hierneis sieht deshalb Handlungsbedarf auf Bundesebene: Der Baumschutz müsse gestärkt werden, fordert er.

Schnellere Verfahren zum Nachteil der Bäume

Aus der Sicht von Fachleuten geraten die Bäume durch beschleunigte Genehmigungsverfahren für Bauprojekte zusätzlich unter Druck. Auf Bundes- und Landesebene wurden Verfahren teils vereinfacht, um schneller bauen zu können – schließlich ist der Bedarf an Wohnraum groß. So gilt etwa in Bayern eine Fiktionsfrist. Entscheiden die Behörden innerhalb einer Frist von drei Monaten nicht über einen Bauantrag, gilt der automatisch als genehmigt.

Damit fehle oft die Zeit um den Baumbestand bei Planungen gründlich zu berücksichtigen, klagt der Leiter Münchner Lokalbaukommission, Cornelius Mager, im BR-Interview. Nach seinen Worten ist dort, wo Baurecht schon besteht wenig Spielraum für den Baumschutz. Anders jedoch dort, wo noch kein Baurecht besteht und neu verhandelt wird. Bei diesen Fällen will die Stadt ansetzen und Bauherren verstärkt aufklären.