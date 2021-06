Bauerntag: Sind Landwirte die Prügelknaben der Nation?

Wenn sich die Landwirte zum Deutschen Bauerntag treffen, dann ist das gewöhnlich immer eine große Schauveranstaltung, in der sich die Branche sehr selbstbewusst darstellt. Vor allem vor einer Bundestagswahl wurde in der Vergangenheit gerne auch mal eine Drohkulisse aufgebaut, nach dem Motto: Liebe Politiker, wenn wir Euch wählen sollen, was versprecht ihr uns als Gegenleistung? Heuer ist die Situation eine andere.

Digitaler Bauerntag im Stimmungstief

In diesem Jahr findet der zweitägige Bauerntag, die Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes, digital statt. 1.000 Landwirte in einer Halle, Freude, Frust, tosender Beifall oder ein Pfeifkonzert – wegen Corona alles nicht möglich. Doch auch aus anderen Gründen wird diesmal keine richtige Stimmung aufkommen: denn die Landwirte fühlen sich von Politikern und Verbrauchern missverstanden, schlecht behandelt und an den Pranger gestellt.

Bauern sind systemrelevant, aber….

Die Landwirte sorgen dafür, dass wir immer genügend zu essen auf dem Teller haben. Doch obwohl das eigentlich jeder weiß, fühlen sich die Landwirte bemüßigt, das immer öfter zu betonen. Denn billige, gute Nahrungsmittel sind eine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Eine Situation, die viele Landwirte frustriert. Denn statt Lob und Dankbarkeit erfahren sie Kritik. Die Liste an Forderungen ist lang: Sie sollen mehr fürs Tierwohl tun, Insekten und Klima schützen, und und und.

Erkennen die Landwirte die Zeichen der Zeit?

Immer mehr Vorschriften, immer schärfere Auflagen - ein Teil der Landwirte reagiert mit fundamentaler Ablehnung. Da heißt es: wir sind Fachleute, wir wissen was wir tun, da braucht uns keiner dreinreden. Ein anderer Teil der Bauernschaft und auch der Deutsche Bauernverband ist sich allerdings darüber im Klaren, dass diese Argumentation nur wenige überzeugt. Von dieser Seite heißt es, man sei bereit, die Wünsche der Gesellschaft zu erfüllen, aber bitte freiwillig und mit finanziellem Ausgleich.

Tatsache ist, dass viele freiwillige Maßnahmen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, nicht verhindern konnten, dass in Deutschland die Artenvielfalt abnimmt oder dass mancherorts Trinkwasser mit Nitrat belastet ist.

Höhere Standards kosten Geld

Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können. Deshalb wird heute auf dem Bauerntag wieder deutlich formuliert werden: Wenn der Verbraucher höhere Standards will, muss das bezahlt werden. Seit Jahren wird in Deutschland über ein staatliches Tierwohllabel und die Finanzierung von mehr Tierwohl diskutiert. Doch trotz vieler Ankündigungen musste Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor kurzem eingestehen, das Thema ist gescheitert.

Morgen wird sie Gast beim Bauerntag sein und muss nicht nur dazu Rede und Antwort stehen, sondern auch zu anderen strittigen Punkten, die den Landwirten auf den Nägeln brennen: Düngeverordnung, Agrarreform, Glyphosatausstieg, Insektenschutz und Klimaschutz. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Julia Klöckner von den Bauern wenig Applaus bekommen.

Mit Landwirten kann man keine Wahlen mehr gewinnen

Was die Landwirte besonders schmerzt: die mangelnde Wertschätzung. Dass Naturschützer die konventionelle Landwirtschaft kritisieren, ist nicht neu. Doch auch viele Verbraucher fordern mittlerweile eine "andere" Landwirtschaft. Das geht soweit, dass Spaziergänger Landwirte auf dem Feld zur Rede stellen oder beschimpfen, wenn sie mit der Pflanzenschutzspritze oder dem Güllefass unterwegs sind.

Aber in der Vergangenheit konnten sich die Landwirte sicher sein, dass die konservativen Parteien in Deutschland hinter ihnen standen und viele Zugeständnisse machten, denn man brauchte die Stimmen der Landwirte und ihrer Familien. Heute sind die Bauernfamilien nicht mehr wahlentscheidend, es sind zahlenmäßig zu wenige.

Wer sind "die Bauern"?

Trotzdem wird der Bauernverband diese Woche beim Bauerntag versuchen, Selbstbewusstsein zu vermitteln. Aber vertritt der Verband überhaupt die Interessen eines gesamten Berufsstandes? Landwirt ist nicht gleich Landwirt. Der eine hat 30 Kühe, der andere eine riesige Biogasanlage. Der eine bewirtschaftet biologisch im Allgäu 20 Hektar Wiesen, der andere in Brandenburg konventionell 1.000 Hektar Ackerland. Nicht nur die Kluft zwischen Landwirten und Gesellschaft, auch die Kluft innerhalb der Bauernschaft wird immer größer.

Bauernverband als Platzhirsch

Um ihre Interessen gegenüber der Politik durchzusetzen, sind viele Landwirte in Verbänden organisiert. Platzhirsch ist nach wie vor der Bauernverband. In Bayern sind rund 90 Prozent aller Landwirte nach Angaben des BBV dort Mitglied, gut 140.000 Betriebe. Also viel mehr, als es überhaupt Bauernhöfe in Bayern gibt. Die Erklärung: Nur 60 Prozent der Mitglieder sind landwirtschaftliche Betriebe, der Rest sind unter anderem Waldbesitzer, Forstzusammenschlüsse, Kommunen oder Privatpersonen. Der Bauernverband will ein Verband für alle Landwirte sein und alle landwirtschaftlich relevanten Themen von A wie Anlagenverordnung bis Z wie neue Züchtungsmethoden abdecken.

Kritiker werfen dem Bauernverband allerdings vor, er stehe nur für ein "Weiter so" in der konventionellen Landwirtschaft und wehre sich gegen jegliche Veränderungen in der Agrarpolitik. Der Bauernverband weist diese Vorwürfe zurück.

Bayern und der Rest der Republik

Die Interessen bayerischer Bauern sind oft andere als die ihrer Berufskollegen in anderen Bundesländern. Sehr deutlich wurde das 2007 beim Deutschen Bauerntag in Bamberg. Damals ging es um die Abschaffung der Milchquote. Die wurde zwar in Brüssel beschlossen, aber der Deutsche Bauernverband wollte sich dazu klar positionieren. Die bayerischen Bauern wollten die Milchquote behalten, doch die Mehrheit der Delegierten entschied anders. Zähneknirschend musste der Bayerische Bauernverband damals den Beschluss mittragen. Die Folge: viele bayerische Milchbauern waren stinksauer und schlossen sich dem Bund Deutscher Milchviehhalter an.

Anbindehaltung ist nur in Bayern ein Thema

Ein Thema, das derzeit den bayerischen Milchbauern auf den Nägeln brennt: die Anbindehaltung im Kuhstall ist ein Auslaufmodell und wird politisch nicht mehr gewollt. In Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern reiben sich Milchviehhalter verwundert die Augen, nach dem Motto: Was bitte ist Anbindehaltung? Dort gibt es Milchviehbetriebe mit 1.000 und mehr Kühen, die in Laufställen gehalten werden.

Grundsätzlich wehren sich alle Landwirte gegen den Begriff "Massentierhaltung", der nirgendwo definiert ist. Aber bayerische Bauern verweisen trotzdem immer gerne auf ihre "kleinen Familienbetriebe" und distanzieren sich von der "Massentierhaltung" ihrer Kollegen in Niedersachsen oder den ostdeutschen Bundesländern.

Immer mehr Konkurrenz

Für Außenstehende und auch für Politiker wird es immer unübersichtlicher: Mit wem sollen sie verhandeln? Wer ist ihr Ansprechpartner in Sachen Landwirtschaft? Weil sich immer mehr Landwirte vom Bauernverband nicht ausreichend oder richtig vertreten fühlen, gibt es immer mehr Konkurrenz. Neben Verbänden wie der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), dem Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Bioverbänden wie Bioland, Naturland oder Demeter, gibt es mittlerweile auch die Initiative "Land schafft Verbindung" (LSV) und die Freien Bauern.

Alle unter einen Hut bringen - geht nicht

Den typischen Landwirt gibt es nicht. Je nach Betriebsform hat jeder andere Forderungen und Wünsche: Geht es in Zukunft ohne Glyphosat? Die einen sagen ja, die anderen nein. Darf man Rinder mit Silage füttern oder nur mit Gras und Heu? Ist die Gülleausbringung umweltschonender mit Schleppschlauch oder mit Breitverteiler? Ist Bio besser als konventionell? Brauchen Rinder Hörner? In Zeiten von sozialen Netzwerken finden oft auch hitzige Auseinandersetzungen innerhalb der Branche statt. Eines haben aber alle Landwirte gemein: Sie wollen, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird.