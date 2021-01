Landwirte sind stinksauer wegen "Bauernmilliarde"

Am Montag dieser Woche ist es losgegangen mit der "Bauernmilliarde". Zum ersten Mal konnten Landwirte Förderanträge stellen. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2024 rund 816 Millionen Euro zur Verfügung stehen, um Investitionen in moderne Landtechnik für mehr Klima-, Natur- und Umweltschutz zu ermöglichen. Der Start hat allerdings für großen Ärger bei den Landwirten gesorgt.

Holpriger Start der Bauernmilliarde

Montag, 12 Uhr: in ganz Deutschland sitzen tausende Landwirte am PC, vor ihnen die Homepage der Rentenbank. Sie warten darauf, dass auf ihrem Bildschirm ein Link erscheint. Der soll sie zu den Anträgen führen, die Millionen an Fördergeldern verheißen. Aber der Link kommt nicht.

Wie ein junger Landwirt aus Niederbayern dem Bayerischen Rundfunk schildert, war das Prozedere eine reine Katastrophe. Schon ab neun Uhr war er angemeldet, um alle Unterlagen vorzubereiten. Er wollte eine 40-Prozent-Förderung für ein neues Güllefass beantragen. Mit neuer, umweltfreundlicher Technik sollen die Landwirte nämlich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Ungeliebte Fördermillion

Beschlossen wurde die sogenannte Bauernmilliarde bereits Ende Januar 2020. Nach heftigen Bauern-Protesten wegen der drohenden Auswirkungen der verschärften Düngeverordnung hatte die große Koalition dieses Förderprogramm beschlossen. Allerdings lösten die 816 Millionen Euro nicht bei allen Begeisterung aus.

Das sei Schweigegeld, nur eine Beruhigungspille, man lasse sich nicht kaufen, hieß es. Vertreter von "Land schafft Verbindung" lehnten das Geld kategorisch ab. Auch Walter Heidl, der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, war erst einmal unzufrieden. Nur Geld, so der Tenor, löse die Probleme der Landwirtschaft nicht.

Ansturm legt System lahm

Zu Beginn der ersten von acht geplanten Förderrunden ergab sich diese Woche dann aber ein anderes Bild. Der Ansturm der Landwirte am Montag war so groß, dass die Internetseite der Rentenbank innerhalb kürzester Zeit zusammenbrach. Dem jungen Landwirt aus Niederbayern gelang es erst am Abend, sich anzumelden. Als er dann alles ausgefüllt hatte, kam allerdings immer wieder eine Fehlermeldung. Und um 22:30 Uhr dann die Info: die Fördergelder sind weg. Für ihn war das eine "Sauerei". Bei der Rentenbank soll es angeblich allein am Montag 12.000 empörte Anrufe gegeben haben.

Das Ergebnis des Runs auf die Bauernmilliarde: Die 72,5 Millionen Euro, mit denen zum Beispiel neue Güllefässer gefördert werden, sind verbraucht. Nur für neue Güllegruben ist noch eine Förderung möglich.

Nächste Förderrunde wird vorgezogen

Im Gegensatz zu den leer ausgegangenen Landwirten sprach Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von einem fulminanten Start. Und sie hat dann ganz schnell auf den Ärger reagiert: Um die Gemüter zu beruhigen, findet die nächste Förderrunde für "Maschinen/Geräte" nicht wie ursprünglich geplant erst im Juli, sondern bereits in sechs Wochen statt - also Anfang März. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Dann stehen weitere 72,5 Millionen Euro zu Verfügung. Ob das Problem dadurch gelöst wird, bleibt abzuwarten. Denn auch dann geht es wieder nach dem "Windhund-Verfahren" – sprich: wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wenn das Geld verbraucht ist, werden am Ende wieder enttäuschte und erboste Landwirte zurückbleiben.