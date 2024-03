Bauern signalisieren Kompromissbereitschaft beim Agrardiesel

Im Streit um die Steuerbefreiung für Agrardiesel hat der Deutsche Bauernverband (DBV) Entgegenkommen signalisiert und will nicht auf den vollen Erhalt der Subvention bestehen. Man sei kompromissbereit, wenn es als Ausgleich zu den Mehrbelastungen beim Kraftstoff an anderer Stelle zu realen Entlastungen komme, sagte DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken der "Welt am Sonntag". Der Verband wolle seinen Mitgliedern "nicht vorspielen, dass wer am lautesten schreit, am besten Gehör findet".

Proteste gegen Abschaffung der Subventionen für Agrardiesel

Die Landwirte hatten wiederholt gegen die schrittweise Streichung der Subventionen für Agrardiesel protestiert. Diese wurde beschlossen, um finanzielle Löcher im Bundeshaushalt auszugleichen. Bauern fuhren mit ihren Traktoren aus Bayern teils bis nach Berlin vor das Brandenburger Tor. Bei den Protesten war es auch zu Verkehrsbehinderungen und Blockaden gekommen.

Auf eine ursprünglich geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft hatte die Bundesregierung verzichtet. Zugleich hatte sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP darauf verständigt, dass die Abschaffung der Begünstigung beim Agrardiesel schrittweise bis 2026 und nicht plötzlich erfolgt.

Union fordert rasche Einigung

Die Unionsfraktion im Bundestag fordert nun eine rasche Einigung. "Es ist ratsam, den Landwirten jetzt entgegenzukommen – nicht nur aus inhaltlichen Gründen, sondern auch, um jeglichen Radikalisierungstendenzen von Einzelnen, die nicht für die breite Masse der friedlich protestierenden Bauernschaft stehen, die Grundlage zu entziehen", sagte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Steffen Bilger. Jeder mögliche Kompromiss müsse mit den Landwirten besprochen werden, sonst werde er sein Ziel verfehlen.

Mit Informationen von Reuters und dpa