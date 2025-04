"Batman"-Darsteller Val Kilmer gestorben

US-Filmstar Val Kilmer ist tot. Der vielseitige Schauspieler, der den Fanliebling Iceman in "Top Gun" spielte, in "Batman Forever" auf Schurkenjagd ging und in "The Doors" Musiker Jim Morrison mimte, starb am Dienstagabend im Beisein seiner Familie in Los Angeles, wie seine Tochter Mercedes Kilmer der Nachrichtenagentur AP bestätigte. Kilmer erlag einer Lungenentzündung. Der Kalifornier wurde 65 Jahre alt.

Kilmer: "Ich bereue nichts"

Der Schauspieler hatte sich von einer Kehlkopfkrebsdiagnose aus dem Jahr 2014 erholt, die zwei Luftröhrenschnitte erforderlich machte. Auch nach seiner Erkrankung spielte er noch, hatte aber eine veränderte Stimme.

Berühmt wurde Kilmer mit der Rolle des Kampfpiloten Tom "Iceman" Kazansky in "Top Gun" an der Seite von Tom Cruise. Kilmer und Cruise als Kampfpilot Pete "Maverick" Mitchell spielten erbitterte Konkurrenten, die sich bei riskanten Kampfflügen überbieten. 2022, mehr als 30 Jahre später, erschien mit "Top Gun: Maverick" die Fortsetzung. Darin war auch Kilmers Figur Iceman an Krebs erkrankt und hatte seine Stimme verloren.

"Ich habe mich schlecht verhalten. Ich habe mich mutig verhalten. Ich habe mich manchen gegenüber bizarr verhalten. Ich leugne nichts davon und bereue nichts, denn ich habe Teile von mir verloren und wiedergefunden, von denen ich nie wusste, dass sie existieren", sagte Kilmer am Ende der Dokumentation "Val" (2021) über sein Leben. "Und ich bin gesegnet."

Kilmer war von 1989 bis 1996 mit der Schauspielerin Joanne Whalley verheiratet. Aus der Ehe stammen die beiden Kinder Mercedes und Jack. Zuerst hatte die "New York Times" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) über den Tod Kilmers berichtet.

Mit Informationen von dpa und AP