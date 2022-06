Anschlagsserie in Paris: Lebenslange Haft für Abdeslam

Der Hauptangeklagte im Prozess um die islamistischen Terroranschläge im November 2015 in Paris ist am Mittwoch zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt worden. Salah Abdeslam wurde wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig gesprochen. Gegen 19 weitere Angeklagte ergingen ebenfalls Schuldsprüche.

Hauptangeklagter ist einziger Überlebender der Anschläge

Abdeslam ist der einzige Überlebende der Terrorzelle und auch der einzige der 20 Angeklagten, der sich wegen Mordes verantworten musste. 18 der Männer wurden wegen Taten im Zusammenhang mit Terrorismus schuldig gesprochen, ein weiterer wegen eines Betrugsdelikts.

Das Strafmaß von lebenslang ohne Bewährung war zuvor in Frankreich erst vier mal verhängt worden. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Gegen die Urteile kann noch Berufung eingelegt werden.

Angriffe mit insgesamt 130 Toten

In dem Prozess im Pariser Justizpalast war mehr als neun Monate lang die Anschlagsserie vom 13. November 2015 aufgerollt worden. An jenem Abend hatten Extremisten in der französischen Hauptstadt binnen weniger Stunden 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt.

Sie richteten ein Massaker im Konzertsaal "Bataclan" an und verbreiteten Terror auch in mehreren Bars und Restaurants. Drei Selbstmordattentäter sprengten sich während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich am Stade de France in die Luft.

Abdeslam bat um milde Strafe

Der heute 32-jährige Franko-Marokkaner Abdeslam hatte sich am Anfang des Prozesses noch stolz zur Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) bekannt. Im Verlauf entschuldigten er und einige der anderen Angeklagten sich bei den Überlebenden. Nach eigener Darstellung hatte er sich entschieden, seine Sprengstoffweste nicht zu zünden. Am Montag entschuldigte er sich bei den Opfern und erklärte, die Berichte über ihr Leid hätten ihn verändert. Außerdem bat er das Gericht, ihm keine schwere Strafe zu geben. "Ich habe Fehler gemacht, das ist wahr", erklärte er. "Aber ich bin kein Mörder, ich bin kein Killer."

Seine Verteidigerin Olivia Ronen führte in ihrem Schlussplädoyer an, ihr Mandant sei der einzige aus der Gruppe der Angreifer, der in jener Nacht keinen Sprengstoff gezündet habe, um andere zu töten. Er könne deshalb nicht wegen Mordes verurteilt werden. Das Gericht erklärte dagegen am Mittwoch, die Weste habe wegen eines technischen Defekts nicht gezündet.