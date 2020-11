Bataclan-Anschlag: Väter von Täter und Opfer überwinden Hass

Sie teilen ein leidvolles Schicksal. Die beiden Väter Georges Salines und Azdyne Amimour. Am 13. November 2015 trafen ihre beiden Kinder unter schrecklichen Umständen aufeinander, im Pariser Konzertsaal Bataclan. Georges Tochter Lola wurde dort von einem islamistischen Terror-Kommando ermordet. Azdynes Sohn Samy war einer der Terroristen. Er starb ebenfalls im Bataclan.

Dialog überwindet den Hass

Anfang 2017 sucht Azdyne Amimour Kontakt zu Georges Salines, der die Opferorganisation "13onze15" gegründet. Der Vater des Terroristen versucht verzweifelt zu verstehen, warum und wie sich sein Sohn radikalisiert hat und er will die "andere Seite" sehen, verstehen, was sein Sohn an Leid über Menschen gebracht hat. Georges Salines ist bereit zu einem ersten Treffen, dem viele weitere folgen werden. Zwischen den beiden Vätern entwickelt sich eine Art Freundschaft. Gemeinsam schreiben sie schließlich das Buch "Il nous reste les mots" – "Uns bleiben die Worte". Gemeinsam senden die zwei ungleichen Männer die Botschaft: Nur mit dem Dialog lässt sich Hass überwinden.

"Azdyne ist nicht der Vater irgendeines jungen Mannes, der nach Syrien ist, er ist der Vater von Samy Amimour, dem potentiellen Mörder meiner Tochter. Ich weiß nicht, aus welcher Waffe ihre tödliche Kugel abgefeuert wurde. Aber das spielt für mich auch keine Rolle."

Verständnis ab der ersten Begegnung

Trotzdem oder gerade deswegen war Georges Salines bereit, Azdyne Amimour zu treffen. Im Februar 2017, nicht ganz eineinhalb Jahre, nachdem seine Tochter Lola bei dem Anschlag auf den Pariser Club Bataclan ermordet wurde. In einem Café in Paris treffen sich die beiden Männer zum ersten Mal.

"Von der ersten Begegnung mit Georges an, haben wir uns gut verstanden. Ich habe entschieden verurteilt, was passiert ist. Ich bin gegen jegliche Form der Gewalt. Ich habe mich in seiner Gegenwart nie unwohl gefühlt." erzählt Azdyne Amimour.

Er weiß um Georges Schmerz, den der sinnlose Tod seiner Tochter Lola hinterlassen hat. Und Georges weiß, dass auch Azdyne diese Art von Schmerz kennt. Denn auch Azdyne hat sein Kind verloren. Zum ersten Mal, als sich sein Sohn Samy der Familie entzog, sich radikalisierte. Zum zweiten Mal, als er nach Syrien ging und schließlich, als er von Polizisten im Bataclan getötet wurde.

Die Väter sprechen viel über ihre Kinder

"Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht", murmelt Azdyne Amimour. Die beiden Väter haben im Laufe ihrer regelmäßigen Treffen viel über ihre Kinder gesprochen. Georges erzählte von Lola, von ihrem kleinen Verlag, den sie sich aufgebaut hatte, von ihren Plänen, die sie mit 28 Jahren für ihre Zukunft hatte. Er erzählt vom schrecklichen Moment, als er seine tote Tochter in der Gerichtsmedizin identifizieren musste und von ihrer Beerdigung. Azdyne wiederum erzählte, was er selbst kaum begreifen kann. Wie konnte sein Sohn in die Fänge radikaler Islamisten geraten:

"Er hatte überhaupt keinen Grund. Es ging ihm gut, es fehlte ihm an nichts. Wir sind gereist, waren in schönen Hotels, in guten Restaurants. Und doch hat er sich radikalisiert. Sie haben ihn sich gekrallt und ihn manipuliert."

Es gibt keine Antworten

Immer wieder hatte Azdyne Amimour versucht, seinen Sohn zurückzuholen. Zuletzt aus Syrien, wo Samy für die Terrormiliz IS kämpfte. Letztendlich war Azdyne machtlos. Nach den Anschlägen vom 13. November saßen Azdyne, seine Frau und seine Tochter tagelang in Polizeigewahrsam. Sie wurden verhört, konnten aber nur hilflos die Schultern zucken: Antworten, wie es mit ihrem Sohn, ihrem Bruder soweit kommen konnte, hatten sie nicht. Auch deshalb sagt Georges Salines: Eltern von Terroristen, sind auch Opfer von Terroristen. Und dafür wird er oft kritisiert.

Den Terroristen das Wasser abgraben

"Es gibt Menschen, die stören sich daran, dass ich mich als Angehöriger nicht so verhalte, wie ich es in ihren Augen tun müsste. Ein Angehöriger, ein Opfer sollte sich rächen wollen. Wie in Bruce Willis-Filmen: der Typ hat meine Tochter getötet, jetzt nehme ich meine Waffe und töte den Typen."

Genau diesem Mechanismus widersprechen Georges Salines und Azdyne Amimour. Sie graben den Terroristen das Wasser ab. Mit ihren Gesprächen, mit ihrer Freundschaft und mit ihrem Buch "Il nous reste les mots" - "Uns bleiben die Worte".