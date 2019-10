Basketball-Star Schröder setzt nach Einbruch hohe Belohnung aus

Um die Polizei bei den Ermittlungen nach dem Einbruch in sein Haus zu unterstützen hat Dennis Schröder für Hinweise zu den Tätern eine hohe Belohnung ausgelobt: "Ich belohne den, der mir den entscheidenden Hinweis liefert, der zu den Tätern führt, mit 50.000 bis 100.000 Euro. Ich bin für jede Hilfe dankbar in der Angelegenheit", sagte der Nationalspieler vom NBA-Klub Oklahoma City Thunder der Bild am Sonntag.

Seine Ehefrau Ellen hatte den Einbruch vor zwei Wochen entdeckt, als sie spätabends von einer Hochzeitsfeier nach Hause kam. Sie informierte sofort die Polizei. Bislang fehlt zu dem oder den Tätern offenbar eine konkrete Spur.

Uhren, Ketten und mit Diamanten besetzter Anhänger

Bei dem Einbruch wurden neben Bargeld in Höhe von rund 100.000 Euro auch viele einzigartige Schmuckstücke gestohlen, darunter auch der Verlobungsring von Ellen Schröder. "Viele von den Stücken waren extra für mich angefertigt", so Schröder in der Bild am Sonntag. "Die neun Ketten und die weiß-goldenen, mit Diamanten besetzten Anhänger 'DS17' oder 'Golden-Patch'. Auch einzigartige Uhren, die es in Europa nicht gibt, sind weggekommen."

Schröder war zunächst geschockt über den Einbruch, dann aber froh, dass seiner Frau und seinem Sohn nichts passiert sei und sie zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zuhause waren.