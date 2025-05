Bartsch: Internationaler Druck auf Israel muss erhöht werden

Wie positioniert man sich in der Debatte über Israel und Gaza? Diese Frage beschäftigte nicht nur alle am "Sonntags-Stammtisch", sondern vor allem die Partei Die Linke in letzter Zeit. Das Thema, so schätzen es Beobachter ein, habe Potenzial die Partei zu spalten.

Bartsch kritisiert Linken Antisemitismus-Beschluss

Beim Parteitag in Chemnitz vor zwei Wochen gab es heftige Debatten, die dann darin endeten, dass die Delegierten einem Antrag zum Thema Definition von Antisemitismus mit knapper Mehrheit beschlossen – gegen den Willen von prominenten Linkspolitikern wie Bodo Ramelow oder Jan van Aken. Und auch gegen den Willen von Dietmar Bartsch, wie er am Sonntags-Stammtisch klar machte: Er sei vor allem nicht glücklich darüber gewesen, dass man eine solche Entscheidung auf einem Parteitag am Nachmittag treffe.