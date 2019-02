Maklergebühr beim Wohnungskauf: Was Barley ändern will

Was genau plant die Justizministerin beim Immobilienkauf?

Katarina Barley will beim Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern das Bestellerprinzip gesetzlich festschreiben: Den Makler soll künftig allein derjenige bezahlen, der ihn beauftragt. Das geplante Gesetz soll Käufer bei den Nebenkosten eines Immobilienerwerbs entlasten, denn derzeit tragen sie die Maklerprovision meist komplett oder zur Hälfte. Der Vorstoß der SPD-Justizministerin orientiert sich an den Regeln für Mietwohnungen. Hier gilt seit Juni 2015, dass die Courtage von der Partei zu zahlen ist, die den Makler beauftragt hat. Bei Immobiliengeschäften seien in zwei Dritteln der Fälle Vermittler beteiligt, schätzt das Statistische Bundesamt. Rund eine halbe Million Immobilien wechseln laut Statistik jedes Jahr den Besitzer.

Wer kommt in Bayern derzeit für die Maklergebühren auf?

Im Freistaat ist es üblich, dass sich Käufer und Verkäufer die Maklergebühr in Höhe von 7,14 Prozent des Immobilienpreises teilen. Anders als bei Vermietungen sind beim Immobilienkauf weder die Aufteilung noch die Höhe der Courtage gesetzlich festgelegt. Sie folgen Regeln, die sich über Jahrzehnte in den Bundesländern unterschiedlich herausgebildet haben. In den meisten Regionen tragen Käufer und Verkäufer die Maklergebühr zur Hälfte, in der Regel wie in Bayern je 3,57 Prozent. In Berlin, Brandenburg, Hamburg und Teilen von Hessen müssen Immobilienkäufer den Makler dagegen meist allein bezahlen.

Wie sind die Reaktionen auf den Vorschlag der Justizministerin?

In der Bundesregierung stößt der Plan von Katarina Barley auf Widerstand. Das für Bau zuständige Innenministerium glaubt nicht, dass er die Käufer entlasten wird. Der parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) hält den Vorschlag für untauglich: "Es gäbe viele andere Instrumente, die deutlich geeigneter wären, zu Entlastungen beim Thema Kosten des Wohneigentumerwerbs zu kommen." Auch die FDP lehnt die Pläne ab: "Echte Entlastung bringt nur ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer", so der bayerische Landesvorsitzende der Liberalen, Daniel Föst. Auch der Immobilienverband Deutschland (IVD), eine Interessensvertretung vieler Makler, fordert, die Grunderwerbssteuer zu senken. Sie wird von den Ländern festgelegt. In Bayern werden beim Immobilienkauf 3,5 Prozent fällig, was so wenig ist wie sonst nur in Sachsen. Andere Bundesländer verlangen bis zu 6,5 Prozent vom Käufer.

Was hat sich mit dem Bestellerprinzip bei Mietwohnungen in Bayern geändert?

Studien, wie viel Mieter bei der Wohnungssuche seit der Einführung des Bestellerprinzips sparen, gibt es nicht. Laut IVD sind die Umsätze der Makler bundesweit um 20 Prozent zurückgegangen. "Die Situation in Bayern dürfte ähnlich sein", so Stephan Kippes vom IVD Süd. Der Deutsche Mieterbund schätzt, dass die Courtage für eine Wohnung sich bei einer Monatskaltmiete eingependelt hat – früher zahlten Mieter in begehrten Städten den Höchstsatz von zwei Nettokaltmieten plus Mehrwehrsteuer. Der Mieterverbund nennt es einen "Volltreffer", dass bei Mietwohnungen derjenige den Makler zahlt, der ihn beauftragt.