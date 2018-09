21.09.2018, 06:20 Uhr

Barley: Mehr sozialer Wohnungsbau, weniger Vorschriften

Vor dem Wohngipfel in Berlin hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) auf die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus verwiesen. In der Bayern 2-radioWelt sagte sie: "Wir sind auch bereit, dafür viel Geld in die Hand zu nehmen."